Maroc: La Coalition mondiale contre Daech se réunit à Marrakech

Le Maroc accueillera le 11 mai 2022 à Marrakech une réunion de la Coalition mondiale contre Daech. La réunion de Marrakech sera présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken. Sont également attendus les chefs de la diplomatie des grandes puissances du monde, d’Afrique et des représentants d’institutions internationales actives dans le combat contre Daech en particulier, et le terrorisme en général. 80 pays et organisations membres de cette coalition seront présents au Maroc. Créée en 2014, la Coalition mondiale contre Daech a pour objectif de mettre un terme au projet terroriste de Daech, qui avait conquis un territoire de plus de 110.000 km2 entre l’Irak et la Syrie. Défait, Daech s’est redéployé en Afrique en commettant de nombreuses attaques terroristes ces trois dernières années. Selon le ministre Nasser Bourita, en 2017 près de 343 attentats terroristes qui ont été recensés en Afrique, entraînant la mort d’au moins 2 600 personnes, soit 22 fois plus de victimes qu’en Europe.

AK

(Source : 360)