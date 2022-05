Insécurité : Solenzo accuse le coup

Kantigui de passage à Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa, après l’attaque du commissariat de police, le vendredi 22 avril 2022, a fait un constat amer. En effet, la recrudescence de l’insécurité dans la province avec les attaques de Sanaba, Balavé et Solenzo a contraint certains établissements scolaires à fermer les portes, les uns après les autres. La ville de Solenzo, a pu constater Kantigui, accueille par dizaines, les élèves déplacés internes qui se préparent aux examens scolaires.

Kantigui s’est également rendu compte que la capitale provinciale accuse le coup de l’attaque du vendredi 22 avril sur le commissariat de Solenzo. Kantigui, en faisant le tour des services, a noté que le haut-commissariat et d’autres services provinciaux peinent à fonctionner à cause des menaces terroristes. Kantigui se pose la question de savoir comment seront organisés les examens scolaires et aussi la continuité du service public dans l’administration par ces temps d’insécurité. Kantigui salue l’œuvre de ceux qui, malgré le contexte, sont restés fidèles au poste, faisant preuve d’une résilience exemplaire.

Frontière Burkina-Mali : Le racket a la peau dure

Dans ses pérégrinations, Kantigui a rencontré un commerçant très remonté contre les pratiques en vigueur au poste frontalier Burkina-Mali de Koloko. Et pour cause, il se plaint des tracasseries dont lui et ses concitoyens du même domaine sont victimes de la part de « nos propres agents». Son récit est édifiant et révèle, entre autres, que les agents de chez nos voisins sont moins disant dans les mêmes pratiques que les notres.

Ce qui l’intrigue, a-t-il poursuivi, c’est qu’avec les policiers maliens, les commerçants burkinabè ne paient que 500 F et ceux de leurs pays ne débourse rien. Tant pis pour ceux qu’on appelle couramment les « je connais mes droits ». « Le 29 avril dernier, en provenance du Mali, parce que nous avons refusé de payer, ils nous ont gardés de 11h à 19h. Les cars sont partis nous laisser avec nos marchandises », a-t-il confié. La source de Kantigui appelle les autorités à faire cesser ces pratiques qui, a-t-elle dit, contribuent au renchérissement du coût des marchandises.

Léo : Un éboulement fait deux morts

Kantigui a appris qu’un éboulement est survenu, le mercredi 27 avril 2022, dans une exploitation minière artisanale dans le village de Payalo, dans la province de la Sissili, causant deux morts. Le haut-commissaire de la province de la Sissili, Sié Aristide Mohamed Kam s’est rendu le jeudi 28 avril 2022 sur les lieux du drame, selon l’informateur de Kantigui.

Des explications du chef du village, le corps d’une des victimes du drame a été retiré des décombres et inhumé le même jour. Mais les efforts pour extraire le second sont restés vains. Il a été décidé, a-t-on informé Kantigui, de la fermeture du site d’orpaillage afin d’éviter que d’autres drames ne se produisent.

Léo : Deux agents suspectés dans une tentative de braquage

Alors qu’ils se rendaient au marché de Léo, la semaine dernière, des personnes ont dit être victimes d’une tentative de racket de la part d’agents de sécurité, selon une source de Kantigui.

Ces dernières, a-t-on confié à Kantigui, ont indiqué avoir été interceptées par deux individus qui leur ont intimé l’ordre de leur remettre ce qu’ils avaient comme argent par devers eux. C’est grâce à l’arrivée impromptue d’autres passants qu’elles ont échappé aux personnes malintentionnées. Arrivés à Léo, les infortunés ont raconté leur mésaventure à des proches qui ont voulu comprendre en se renda nt sur les lieux.

Sur place, ils ont constaté avec regret que les deux individus étaient des agents de sécurité en civil. Informé des agissements peu recommandables de ces deux agents, leur responsable a rassuré qu’une enquête sera diligentée pour la manifestation de la vérité.

Kantigui

Kantigui2000@gmail.com (+226) 25 31 22 89