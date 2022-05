Mali : Rupture des accords de défense avec la France

Le conflit entre la junte au pouvoir au Mali et la France a atteint un point de non-retour. Le Lundi dernier, le gouvernement malien de Transition a rompu ses accords de défense avec la France.

Dans un communiqué lu à la télévision nationale(ORTM), les autorités maliennes reconnaissent « une profonde détérioration de la coopération militaire avec la France ».

Le pouvoir malien dénonce l’attitude unilatérale du partenaire français qui a décidé les 3 et 7 juin 2021, sans consulter le Mali, de suspendre les opérations conjointes avec les forces armées maliennes et de mettre fin à l’opération Barkhane, le retrait des forces Barkhane et Takuba « sans consulter la partie malienne » et les multiples violations de l’espace aérien malien par des compagnies militaires françaises, malgré l’établissement d’une zone d’exclusion aérienne temporaire par les autorités militaires maliennes.

AK

(Source : Africanews)