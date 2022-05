Coopération bilatérale : le Burkina Faso et la Turquie vont renforcer leurs relations

L’ambassadrice de la Turquie au Burkina Faso, Nilgün Erdem Ari a été reçue en audience, le mercredi 4 mai 2022 à Ouagadougou par le chef de l’Etat, Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Le président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a accordé, le mercredi 4 mai 2022 à Ouagadougou, une audience à l’ambassadrice de la Turquie dans notre pays, Madame Nilgün Erdem Ari. Les échanges entre le Chef de l’Etat et la Cheffe de la mission diplomatique turque au Burkina Faso ont porté sur l’état de la coopération bilatérale turco-burkinabè. « Nous nous sommes entretenus avec le président du Faso sur tous les domaines de coopération entre nos deux pays », a déclaré l’Ambassadrice Nilgün Erdem Ari, à l’issue de son entretien avec le président du Faso. Le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et son hôte ont ainsi revisité les relations de coopération économique et commerciale. Ils se sont également intéressés au secteur des mines et au domaine de la lutte contre le terrorisme. « Nous nous sommes mis d’accord sur le renforcement de cette coopération », a soutenu Mme Nilgün Erdem Ari qui a, par ailleurs, annoncé avoir, « exprimé au chef de l’Etat, la disponibilité de la Turquie à accompagner le Burkina Faso, pays frère et ami ».

Direction de la communication de la présidence du Faso