Ruée vers les terres au Libéria : des Burkinabè de Méagui dans la danse

Une délégation de l’ambassade du Burkina Faso en Côte d’Ivoire, conduite par le ministre conseiller, Roger Konombo, s’est entretenue, le mardi 3 mai 2022, avec les Burkinabè vivant à Méagui, dans le département de Soubré.

En quête de terres cultivables disponibles, des Burkinabè vivant en Côte d’Ivoire s’installent de plus en plus au Libéria, où ils trouvent satisfaction. A Méagui, localité relevant du département de Soubré où il y a une forte concentration de compatriotes, l’eldorado libérien ne laisse pas indifférent. A la tête d’une délégation de l’ambassade du Burkina Faso en Côte d’Ivoire, le ministre conseiller, Roger Konombo, l’a constaté, le mardi 3 mai 2022, au cours d’une rencontre avec les Burkinabè. Si certains compatriotes ont déjà tâté le terrain libérien, d’autres aspirent à le faire et veulent avoir des ficelles pour réussir leur immigration dans ce pays anglophone d’Afrique de l’Ouest. « Peut-on aller travailler au Libéria dans la tranquillité et à quelles conditions ? », a voulu savoir l’un des candidats à l’aventure. M. Konombo a réagi en ces termes : « vous pouvez aller travailler librement au Libéria. C’est un pays de la CEDEAO. Il faut néanmoins avoir des documents d’identité burkinabè et respecter les lois de cet Etat. Vous devez vous faire délivrer un permis de séjour. Les autorités libériennes entendent exiger le passeport CEDEAO à l’avenir, mais cela n’est pas encore acté ». Il a indiqué avoir noté, lors de son récent séjour au Libéria avec l’ambassadeur, que des Burkinabè installés sur place n’ont pas de documents d’identité. « Ce n’est pas normal. Vous devez avoir des documents d’identité que ce soit en Côte d’Ivoire ou au Libéria, pour éviter les ennuis », a lancé M. Konombo à ses interlocuteurs. Il a relevé que leur séjour au Libéria devait les conduire dans le comté de Grand Gedeh où se trouve un nombre important de Burkinabè, mais cela n’a pas été possible. « Les autorités libériennes ont souhaité être de la mission, si bien que nous l’avons reportée pour ce mois de mai. En attendant, nous allons rencontrer les leaders de la communauté burkinabè de Grand Gedeh à Soubré », a précisé le ministre conseiller.

Un langage de vérité

M. Konombo a été, par ailleurs, interpellé sur la « cherté » du coût du permis de séjour au Libéria (150 dollars américains) et la validité de la carte consulaire biométrique délivrée en Côte d’Ivoire. Sur la première préoccupation, il dit avoir pris bonne note, tout en promettant que l’ambassade fera remonter l’information auprès du gouvernement pour suite à donner. Pour ce qui est de la carte consulaire biométrique établie en Côte d’Ivoire au profit des Burkinabè, le ministre conseiller a tenu un langage de vérité aux compatriotes de Méagui. « La carte consulaire est un document qui indique que vous êtes des Burkinabè vivant en Côte d’Ivoire, où vous pouvez l’utiliser pour des opérations en banque et autres. Si vous quittez ce pays pour le Burkina, vous ne pouvez plus vous en servir pour les mêmes raisons, ni pour voter. Il vous faut avoir des documents d’identité burkinabè, la CNIB ou le passeport, pour demander des services dans les établissements bancaires ou dans l’administration au pays», leur a dit M. Konombo. Il a profité répondre à un autre compatriote, qui voulait savoir s’il était possible de délivrer sur place les cartes consulaires biométriques aux Burkinabè de Méagui. L’auteur de la question souhaite qu’on les épargne des déplacements au Consulat général à Soubré, sis à une cinquantaine de kilomètres. « Si on délivre les cartes consulaires à Méagui, il faut le faire partout en Côte d’Ivoire où il y a des Burkinabè.

Ce qui va être difficile. Il faut des moyens financiers et humains conséquents, mais la question mérite réflexion », a avancé le ministre conseiller, accompagné à l’occasion par la conseillère économique, Salimata Barro. M. Konombo est revenu sur la ruée vers les terres au Libéria qui a meublé en grande partie les échanges. Il a éclairé les lanternes d’un compatriote qui voulait avoir une idée sur les conditions d’accès aux forêts au Libéria. « Ce sont les autochtones libériens qui donnent les terres aux Burkinabè. En contrepartie, ils exigent de l’argent, une partie de la production ou la réalisation d’une infrastructure sociale, telle une école. Ils ne sont pas vraiment prompts à vendre les terres », a confié le missionnaire de l’ambassade du Burkina en Côte d’Ivoire. Il a déploré, au passage, le « mauvais » comportement de certains compatriotes dans l’exploitation des terres au Libéria. « Quand on leur octroie des terres, ils les revendent à d’autres compatriotes sans être des propriétaires terriens. Ce qui crée des soucis avec les Libériens », a-t-il regretté, faisant observer que les Burkinabè de Côte d’Ivoire ont transposé cette pratique peu recommandable au Libéria.

« Les Libériens louent les terres »

Sur la question de l’exploitation des champs dans ce pays anglophone, un compatriote qui en a déjà fait l’expérience, Seydou Ouédraogo, a appuyé les explications du ministre conseiller. « Les tuteurs libériens louent les terres. Ils ne les vendent pas, car l’Etat du Libéria interdit cela. Ils peuvent céder les champs pour une longue période. Moi j’ai loué une superficie de 100 hectares à 5 millions F CFA, pour 90 ans, pour produire du cacao. Je dois m’acquitter de cette somme sur 7 ans », a-t-il rapporté. Pour le reste, M. Konombo a invité les Burkinabè de Méagui à éviter les querelles de leadership inutiles et à rester soudés. « Donnez-vous la main. Si vous avez des problèmes, adressez-vous au délégué consulaire. Si celui-ci n’est pas en mesure de les résoudre, il va se référer au Consul général. Au cas où lui aussi ne pourrait pas vous aider, il saisira l’ambassadeur », a conclu M. Konombo.

Kader Patrick KARANTAO

A Méagui (Côte d’ivoire)