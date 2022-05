Global Witness accuse de grandes firmes de blanchiment de minerais

Dans un rapport publié mercredi 04 mai, l’ONG britannique Global Witness accuse de grandes multinationales comme Apple, Tesla ou encore Intel de s’appuyer sur un programme de certification des minerais pour blanchir des matières premières issues de conflits en République démocratique du Congo.

Ce programme intitulé Initiative de la chaîne d’approvisionnement de l’étain (ITSCI) a été conçu pour garantir la transparence et l’équité dans l’exploitation et le commerce des minerais, mais l’ONG estime qu’il a dérivé de cet objectif initial dans le commerce de l’étain, du tantale et du tungstène (les métaux dits « 3T », très utilisés dans les équipements électroniques) dans la région des Grands Lacs.

De nombreuses entreprises ont recours à ce programme ITSCI pour s’approvisionner en métaux « 3T », ce qui, en fait, alimenterait les conflits.

Alex Kopp, chercheur chez Global Witness, pointe un « conflit d’intérêts » susceptible d’entraver la capacité de l’ITSCI à assumer son rôle. L’ITSCI, est l’un des principaux mécanismes mis en place il y a plus de 10 ans pour assurer un approvisionnement en minerais « libres de conflit » et extraits de façon responsable.

Sidwaya.info

Dw.com