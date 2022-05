Mali : l’ambassade des Etats-Unis au Mali renouvelle l’alerte à l’attentat terroriste

La présente alerte intervient une semaine après une autre de même nature. Le vendredi 29 avril dernier le site web affichait pratiquement le même message d’alarme sur des « menaces continues à la sécurité ».

🚨Security Alert🚨

The U.S. Embassy in Mali advises U.S. citizens that a terrorist attack in Bamako may be planned this holiday weekend targeting locations frequented by Westerners including embassies, hotels, and restaurants. More info here: https://t.co/w9ymX3HLEC pic.twitter.com/25gbyydmEh

— U.S. Embassy Mali (@USEmbassyMali) April 29, 2022