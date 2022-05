     Tribunal de grande instance de Nouna: Le Procureur du Faso invite les prisonniers libérés par les terroristes à se rendre

Dans ce communiqué du procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Nouna, N. Armel SAMA, invite les prisonniers libérés par les terroristes à se rendre aux unités de police judiciaire de Nouna ou dans les autres villes du Burkina Faso. Ceux qui ne se rendront pas, prévient-il, seront considérés comme des détenus évadés.

Dans la nuit du samedi 07 au dimanche 08 mai 2022, la Maison d’Arrêt et de Correction de Nouna (MACN) a été la cible d’une attaque terroriste qui a occasionné le décès d’un Volontaire pour la défense de la patrie (VDP), des blessés (deux détenus), d’importants dégâts matériels et le départ des détenus de ladite maison d’arrêt au nombre de soixante-deux (62).

En attendant des mesures concrètes pour permettre auxdits détenus de se mettre en position régulière, ils sont tous, sans exception, invités à se rendre dans les meilleurs délais aux unités de police judiciaire de Nouna, à toute autre unité de police judiciaire ou devant tout parquet de leurs résidences, pour se faire enregistrer tout en restant à la disposition de la justice jusqu’à nouvel ordre. Je voudrais, d’ores et déjà, féliciter les détenus qui se sont déjà signalés (une quinzaine) dans certaines unités de police judiciaire pour leur civisme.

Tous ceux ou celles qui ne se soumettront pas à cette mesure seront considérés comme des détenus évadés et traités(e) comme tel(s).

Le Tribunal de grande instance de Nouna à travers mon Parquet présente ses condoléances à la famille du VDP succombé à ses blessures, souhaite prompt rétablissement aux blessés et exprime ses encouragements à l’endroit de la Garde de sécurité pénitentiaire, de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui risquent leurs vies tous les jours pour assurer la sécurité de la population de la Kossi en particulier et de notre pays en général.

Fait à Nouna, le 11 mai 2022

Le Procureur du Faso

Armel SAMA