Activités génératrices de revenus : plus de 1 900 femmes formées

L’organisation non gouvernementale Children Believe a organisé une cérémonie de fin de cycle des femmes des groupes villageois d’épargne et de crédits de Wayen, dans la province du Ganzourgou, le vendredi 13 mai 2022.

La lutte contre la pauvreté reste une préoccupation majeure des femmes de Wayen, village situé dans la province du Ganzourgou. Après avoir bénéficié du soutien financier de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Children Believe pour booster leurs activités génératrices de revenus durant neuf mois, ces femmes des Groupes villageois d’épargne et de crédits (GVEC) ont réalisé des résultats satisfaisants. Désormais aptes à se prendre en charge et à subvenir aux besoins de leurs familles, elles ont été honorées à travers une cérémonie de fin de cycle, organisée par ladite ONG, le vendredi 13 mai 2022 à Wayen. Selon la présidente des femmes de l’Association villageoise d’épargne et de prêts (VSLA), Mariam Ouédraogo, les résultats auxquels les membres sont parvenus montrent leur engagement à devenir autonomes. « Nous avons débuté avec une modeste somme. Après un mois d’épargne, les femmes pouvaient emprunter de l’argent pour mener leurs activités. A la fin du mois, elles venaient rembourser une partie du prêt. Au bout de deux mois, elles sont appelées à rembourser la totalité de la somme empruntée », a-t-elle expliqué. C’est en ce sens, a-t-elle ajouté, que ces femmes ont pu mobiliser pour cette année, un montant d’épargne de plus de 120 millions FCFA. Outre les activités génératrices de revenus, elle a exprimé sa gratitude à l’ONG Children Believe pour son soutien dans les domaines de l’éducation, la santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, le renforcement des capacités des organisations à base communautaire et le renforcement des moyens de subsistance.

Un meilleur avenir

A l’occasion de cette cérémonie de fin de cycle, les femmes ont manifesté leur joie à travers des défilés et des danses traditionnelles en présence des responsables coutumiers, administratifs et religieux de la localité. Au total, 1 950 femmes réparties en 78 groupes ont bénéficié de ce soutien. Cela a été le lieu pour le directeur exécutif de l’ONG Children Believe, Fred Witteveen, de traduire sa reconnaissance à ces femmes qui se sont battues pour engranger ces résultats.

« C’est l’espoir du changement. Ce n’est pas la somme mobilisée qui compte. Mais il faut savoir l’utiliser pour investir dans vos familles respectives, particulièrement la prise en charge de la scolarité de vos enfants », a-t-il conseillé. Selon lui, les revenus doivent servir de garantie pour un meilleur avenir de leur progéniture afin qu’elle puisse réussir dans leur cursus scolaire. Au vu des résultats présentés par les femmes, elles ont été félicitées pour leur dévouement dans la lutte contre la pauvreté et le refus de la fatalité. Ce faisant, le secrétaire exécutif de l’organisation chrétienne d’entraide et développement, Marc Ilboudo, les a encouragées à persévérer. Car, à l’écouter, sa structure est prête à les accompagner pour d’autres projets, notamment le regroupement des groupes en coopérative, le renforcement des capacités dans les domaines d’activités exercées et la recherche de financement pour des projets sectoriels. Au cours de cette cérémonie, les groupes de femmes ont reçu des récépissés de reconnaissance pour mener à bien leurs activités.

Oumarou RABO