UFOA-B U20/ Burkina # Ghana : 2-1 Les Etalons en demi-finale

Le Burkina Faso jouera les demi-finales du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football zone B (UFOA-B). Les Etalons juniors ont obtenu leur qualification devant le Ghana, tenant du titre, par le score de 2 buts à 1, le samedi 14 mai 2022 à Niamey.

Les Etalons juniors retrouvent les demi-finales du tournoi de l’UFOA zone B. Après une rencontre époustouflante face à leurs homologues du Ghana, samedi 14 mai 2022 au stade Seyni Kountché de Niamey au Niger, les garçons de Brama Traoré ont arraché la qualification en s’imposant par le score de 2 buts à 1. Les champions en titre, condamnés à battre le Burkina Faso pour parvenir aux demi-finales, ont mis le pied sur le ballon dès le coup d’envoi. Abdel Rachid Zagré et ses camarades peinent à développer un jeu offensif. Ils perdent beaucoup de balles et les passes sont approximatives. Les Black Satellites de leur côté répètent les assauts et passent à chaque fois à côté de l’ouverture du score. A la 16e minute n’eut été la claquette du portier burkinabè, Philippe La Paix Maré pour envoyer le ballon au-dessus de la barre transversale, Emmauel Annor allait permettre aux siens de mener au score.

Quatre minutes plus tard, sur une action dangereuse dans la surface de réparation burkinabè, c’est au tour de Eric Chardey de sauver in-extrémis le tir de Mohamed Yahaya qui filait dans les buts. Cependant, ce sont les Burkinabè qui trouveront les premiers le chemin des filets. A la 33e minute, sur un débordement côté gauche suivi d’un centre de Yacouba Konaté, Moussa Ky à la réception d’une tête plongeante, inscrit le but burkinabè. L’ouverture du score donne le moral à la communauté burkinabè résidant à Niamey, tendue par la domination des Blacks Satellites. Seulement, les Ghanéens ne baisseront pas les bras. Abdul Karim Zito, le coach de cette équipe procède à un double changement. Les défenseurs burkinabè semblent dormir sur leur laurier. Alors qu’on était dans le temps additionnel de la première période, sur une balle arrêtée, le nouvel entrant Alex Sarfo, libre de tout marquage, d’une frappe, permettra à son équipe d’entrer à la pause sur un nul de 1 but partout.

Victoire au bout du temps additionnel…

Au retour des vestiaires, les Ghanéens reviennent avec la même détermination de prendre l’ascendance sur le score. De nouveau, ils gagnent presque tous les duels. Les Etalons juniors jouent retranchés dans leur camp. Le gardien burkinabè est constamment sollicité. Brama Traoré de son côté procède également à des changements pour densifier sa défense. Mais les ballons continuent d’atteindre la surface de réparation burkinabè. Coup sur coup à la 67e et la 68e minute, il a fallu que le portier Maré sorte le grand jeu pour garder le score inchangé.

Au dernier quart d’heure, l’équipe burkinabè est totalement étouffée par les Ghanéens. Brama Traoré et son homologue Ghanéen débout donnent chacun de la voix. Le jeu devient rude et les fautes se multiplient surtout côté burkinabè. La délivrance pour les Burkinabè interviendra dans les 3 minutes du temps complémentaire. Sur une contre-attaque, le capitaine Abdel Rachid Zagré va libérer les siens en inscrivant le 2e but burkinabè. Le Ghana n’aura pas le temps de réagir que l’arbitre met fin à la rencontre. Le Burkina Faso l’emporte ainsi sur le score de 2 buts à 1 et arrache son ticket pour les demi-finales. Pour Brama Traoré, l’enjeu du match a joué négativement sur le jeu de son équipe. Mais il rassure qu’elle va se bonifier au fur et à mesure qu’elle avancera dans la compétition. Deuxième du groupe au goal-average, (4points), derrière le Nigéria, le Burkina Faso croisera le Bénin, leader du groupe A, demain mardi 17 mai 2022, au stade général Seyni Kountché de Niamey sous le coup de 16 heures temps universel. L’autre demi-finale opposera le Nigéria à la Côte d’Ivoire à 19 heures TU.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO

(envoyé spécial Niamey)