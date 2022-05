Burkina Faso/Arabie Saoudite : le Conseiller à la cour royale, Ahmed Bin Abdulaziz Qattan chez le Président Damiba

Dans le cadre de la consolidation des relations privilégiées d’amitié et de coopération entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le Burkina Faso, Son Excellence Monsieur, Ahmed bin Abdulaziz KATTAN, Conseiller à la Cour Royale d’Arabie Saoudite, a effectué le 16 mai 2022, une visite d’amitié et de travail au Burkina Faso. Cette visite qui s’inscrit dans le cadre des relations historiques entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le Burkina Faso matérialise la ferme volonté des Dirigeants saoudien et burkinabè, Sa Majesté le Roi Salman Bin Abdoul Aziz AL SAOUD et Son Excellence Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, d’œuvrer davantage au renforcement des liens de solidarité, d’amitié, de fraternité, et de coopération qui lient nos deux pays.

Au cours de la visite, le Conseiller à la Cour Royale d’Arabie Saoudite a été reçu en audience par Son Excellence Monsieur le Président du Faso, à qui il a transmis les salutations fraternelles et cordiales de Sa Majesté le le Roi Salman Bin Abdoul Aziz AL SAOUD ainsi qu’un message de sa Majesté le Roi. Son Excellence Monsieur le Président du Faso a, à son tour, souhaité un prompt rétablissement à sa Majesté le Roi. Lors de leur entretien, les deux personnalités ont, dans une ambiance fraternelle et un climat de parfaite compréhension, échangé sur des questions de coopération bilatérale entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Ils ont également échangé sur des questions relatives à l’actualité en Afrique et dans le reste du monde. S’agissant des relations de coopération bilatérale, les deux personnalités se sont félicitées de l’excellente qualité des relations qu’entretiennent les deux pays.

A cet égard, ils se sont félicités de la signature de l’Accord général de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de l’Arabie Saoudite, à Riyad, le 25 février 2016 ainsi que des autres accords spécifiques qui ont été signés. Son Excellence Monsieur Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, Président du Faso, a exprimé les remerciements du Peuple Burkinabè au Peuple Saoudien, pour les aides et appuis multiformes dans le cadre des relations entre les deux pays. En ce qui concerne l’actualité en Afrique et dans le reste du monde, les deux personnalités ont fait un tour d’horizon des grands sujets de l’actualité africaine et internationale, en particulier les questions liées au développement, à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Ils se sont réjouis de leur convergence de vues sur ces différents sujets. Evoquant les récents développements en matière de lutte contre le terrorisme dans leurs sous-régions, les deux personnalités ont condamné les actes terroristes de par le monde et réitéré l’engagement de leurs pays respectifs à lutter davantage contre le terrorisme. Son Excellence Monsieur le Conseiller spécial à la Cour royale a rappelé les demandes de soutien du Burkina Faso à la candidature de l’Arabie Saoudite à un poste au sein de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale et à la candidature de Riyadh pour l’Expo Universelle 2030. A cet égard, Son Excellence Monsieur le Président du Faso a rassuré du soutien du Burkina Faso à la candidature de Riyadh pour l’Expo Universelle 2030.

Au terme de son séjour, Son Excellence Monsieur, Ahmed bin Abdulaziz QATTAN, Conseiller à la Cour Royale d’Arabie Saoudite, a exprimé toute sa gratitude et ses vifs remerciements à Son Excellence Monsieur le Président du Faso, Paul- Henri Sandaogo DAMIBA, au Gouvernement et au Peuple frère du Burkina Faso pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu’à la délégation qui l’accompagne. Son Excellence Monsieur Ahmed bin Abdulaziz QATTAN a transmis une invitation de Sa Majesté le Roi Salman Bin Abdoul Aziz AL SAOUD à Son Excellence Monsieur Paul- Henri Sandaogo DAMIBA à effectuer une visite d’amitié et de travail au Royaume d’Arabie Saoudite. Son Excellence Monsieur Paul- Henri Sandaogo DAMIBA, Président du Faso a accepté ladite invitation dont la date fera l’objet d’échange de note diplomatique.

Fait à Ouagadougou, le 16 mai 2022

Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale

et des Burkinabè de l’Extérieur