Diaspora burkinabè en Guinée : Echanges à bâtons rompus avec le ministre Abdoulaye Tall

Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall, a échangé, le dimanche 15 mai 2022, à Conakry, avec la communauté burkinabè vivant en Guinée en marge du Salon international de la culture, du tourisme et de l’artisanat.

Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall, donne les nouvelles « fraiches » du Burkina Faso à ses compatriotes vivant en Guinée. En effet, présent dans la capitale guinéenne dans le cadre de la Ire édition du Salon international de la culture, du tourisme et de l’artisanat (SICTA), il a échangé avec les Burkinabè vivant dans ce pays ouest-africain. Selon le ministre Tall, les échanges ont consisté à faire à la diaspora burkinabè le point de la situation du pays (crises sécuritaire et humanitaire), les axes stratégiques de la Transition et les questions prioritaires et urgentes à gérer.

La rencontre a été également l’occasion, a-t-il fait savoir, de leur dire que où qu’il soit la contribution de tout Burkinabè est demandée. « Cette contribution est de tout ordre parce que nous sommes tous frères et sœurs et nous sommes impactés directement ou indirectement. Et donc, c’est de solliciter leurs accompagnements, leurs prières et leurs contributions de quelle que nature que ce soit », a-t-il requis. Il a aussi invité les Burkinabè à bien se comporter en respectant les textes en vigueur dans leur pays d’accueil. « Si vous avez un comportement irréprochable, personne ne saura que vous n’êtes pas ressortissant du pays », a-t-il estimé.

Le doyen de la diaspora burkinabè, Ambroise Kaboré, a salué la tenue de cette rencontre. Tout en se réjouissant, il s’est dit rassuré des nouvelles reçues du pays. Pour sa part, le président de l’Association des Burkinabè vivant en Guinée, Roland Jean Didier Lankoandé, a confié avoir été un peu rassuré. « Nous avons écouté monsieur le ministre. Nous avions des inquiétudes, mais cela commence à nous rassurer un peu », a-t-il relevé. M. Lankoandé espère que ses inquiétudes seront levées complètement à la deuxième rencontre de la communauté avec le ministre Abdoulaye Tall au cours du séjour de la délégation burkinabè en terre guinéenne.

A la première rencontre, le secrétaire général du ministère en charge de la culture, des directeurs généraux de ce département ministériel, ceux de l’artisanat et le secteur privé burkinabè y ont participé aux côtés du chef de la délégation, Abdoulaye Tall.

Timothée SOME

A Conakry (Guinée)