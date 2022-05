CCI-BF : des accords signés avec la Turquie et le Nigeria

La Chambre de commerce et d’industrie du Burkina (CCI-BF) à signé de nouveaux accords commerciaux avec les ambassadrices de la Turquie Nilgün Erdem Ari et du Nigeria Misitura Abdulraheem au cours d’une audience tenue, le jeudi 12 mai 2022, à Ouagadougou.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso, Mahamadi Savadogo, veut promouvoir les relations socio-économiques avec d’autres pays. Dans cette optique, il a reçu l’ambassadrice de la Turquie, Nilgün Erdem Ari et celle du Nigeria Misitura Abdulraheem au cours d’une audience tenue à Ouagadougou, le jeudi 12 mai 2022. Cette rencontre entre dans le cadre du renforcement des relations avec ces pays pour une bonne collaboration diplomatique.

La Chambre de commerce et d’industrie du Burkina est un organisme représentant les entreprises commerciales et industrielles et de services. Selon son président Mahamadi Savadogo, le contexte de cette rencontre vise à développer les relations commerciales entre les pays partenaires. A son avis, des programmes ont été faits pour mettre en place les accords signés car « la balance est toujours en défaveur du Burkina mais nous travaillons à faciliter les exportations de notre pays vers ces contrées partenaires ».

Il a par ailleurs indiqué que malgré la présence de la chambre de commerce dans plusieurs Etats, c’est essentiellement à Abuja, Lagos et Kano que se concrétisera la signature de convention pour ce qui concerne le Nigeria. A la question de savoir, si la crise sécuritaire ne va pas impacter ces accords signés ? M. Savadogo a répondu que « la crise sécuritaire n’existe pas seulement qu’au Burkina. Et le pays est débout et est fréquentable. Il y a des investisseurs qui croient au Burkina et y investissent ».

L’ambassadrice du Nigeria Misitura Abdulraheem a salué la coopération entre son pays et celui des hommes intègres. « La signature de l’accord entre les deux pays va favoriser le développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Le volume des échanges entre le Nigeria et le Burkina Faso est très important. Nous souhaitons à travers ces accords, les améliorer davantage et surtout faciliter les mouvements des acteurs entre ces deux pays », a-t-elle déclaré.

Les importations nigérianes en provenance du Burkina Faso sont dominées par les produits du cru, en tête desquels arrive le bétail sur pieds, a déclaré l’ambassadrice du Nigeria. Au

Burkina Faso, les exportations de combustibles minéraux, d’huiles et de produits de distillations vers le Nigeria se sont élevés à 21,48 millions de dollars américains en 2021, a-t-elle renchéri. L’ambassadrice de la Turquie au Burkina, Nilgün Erdem Ari, a rappelé l’objectif de cette visite qui pour elle, était de rencontrer le président de la chambre de commerce pour revoir tous les dossiers de coopération commerciales et économiques.

« Nous avons parlé de l’intérêt des entrepreneurs Turques et Burkinabè pour faire des investissements au Burkina Faso et en Turquie et d’organiser le conseil d’affaire qui existe entre la Turquie et le Burkina », a expliqué Mme Ari. A l’en croire, c’était une excellente occasion d’augmenter et de développer tous les secteurs d’intérêts des deux pays amis et frères et de voir comment organiser le conseil d’affaire et le comité mixte entre les pays partenaires.

Alice SAWADOGO &

Marie SAWADOGO