Editions Sidwaya : Assétou Badoh, nommée Directrice générale

La journaliste Assétou Badoh, par ailleurs directrice commerciale et marketing du « journal de tous les Burkinabè », a été nommée, hier mercredi 18 mai 2022 en Conseil des ministres, Directrice générale des Editions Sidwaya.

Après la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), les Editions Sidwaya vient de connaitre aussi un changement de Directeur général. La nouvelle est tombée dans la soirée d’hier mercredi 18 mai 2022 à l’issue du Conseil des ministres. Mahamadi Tiegna passera donc le témoin à Mme Assétou Badoh/Guiré. Jusqu’à sa nomination, la nouvelle directrice générale des Editions Sidwaya, journaliste de profession, occupait le poste de Directrice commerciale et marketing (DCM) de la « Maison commune ». Installé le 2 mars 2018, Mahamadi Tiegna aura passé environ quatre ans et deux mois à la tête de les Editions Sidwaya. Créé le 5 avril 1984 sous la révolution de Thomas Sankara, Sidwaya a soufflé ses 38 bougies le 5 avril dernier. Bon vent à la nouvelle Directrice générale ! Et bonne suite à Monsieur Mahamadi Tiegna.

La Rédaction