Football: Pierre-Emerick Aubameyang quitte les Panthères du Gabon

Les Panthères du Gabon ne peuvent plus compter sur leur capitaine Pierre-Emerick Aubameyang qui vient de prendre sa retraite internationale. « Il a annoncé par une lettre officielle envoyée à la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) qu’il prenait sa retraite internationale », a confirmé à l’AFP par téléphone le sélectionneur français des Panthères du Gabon, Patrice Neveu. « Après 13 ans de fierté à représenter mon pays, je vous annonce que je mets un terme à ma carrière internationale. Je tiens à remercier le peuple gabonais et tous ceux qui m’ont soutenu dans les bons comme les mauvais moments », a écrit l’attaquant gabonais du FC Barcelone dans une lettre adressée à la Fégafoot, qui a salué « l’immense carrière et la régularité au haut niveau de celui qui a su vendre, grâce à son professionnalisme, l’image du Gabon dans le monde ».

AK