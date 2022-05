Lutte antiterroriste : l’armée affirme sa « montée en puissance » grâce au renseignement sur le terrain

Le point des opérations de sécurisation du territoire national (actions militaires et civilo-militaires) du 15 avril au 15 mai 2022 fait par la Direction de la communication et des relations publiques des armées (DCRPA) note une « montée en puissance » des Forces armées nationales (FAN) et des Forces de sécurité intérieure (FSI).

Le dernier bulletin mensuel d’information publié cette nuit indique que « comparativement au mois écoulé, les indicateurs soulignent un renforcement des acquis dans certaines zones et une certaine stabilité de la menace dans d’autres ».

On peut y lire notamment que sur la période considérée, « d’importants coups ont été portés aux groupes armés dans plusieurs secteurs du théâtre national notamment au Nord, à l’Est et au Sud-Ouest » permettant de désorganiser les groupes armés terroristes et de desserrer l’étau autour des zones menacées de sorte que des populations ont pu être ravitaillées.

Au nombre des actions réalisées, la DCRPA fait état de 1512 patrouilles, 133 actions aériennes, 45 sécurisations de marché et lieux de culte et 11 engins explosifs désamorcés.

Le rapport fait cas également d’une « reconfiguration du dispositif opérationnel sur le théâtre national », les efforts des FAN et FSI concentrés sur les grands axes définis par le Commandement des opérations du théâtre national (COTN).

Selon l’armée, le nombre de terroristes neutralisés dans des actions offensives terrestres ou aériennes a connu une hausse conséquente « liée à la montée en puissance du renseignement sur le terrain ». elle reconnait toutefois que les terroristes dans leur déroute ont mené souvent des actions de représailles contre les populations civiles.

Au titre des actions sociales au profit des populations, la DCRPA rend compte de ravitaillements par voie terrestre et aérienne dans plusieurs localités. « Kelbo, Yirgou, Tankoualou et Madjoari ont été ravitaillées par voie aérienne à hauteur de près de 15 tonnes de vivres. D’autres localités telles que Mansila, Tinakoff, Solle ou Tokabangou ont reçu des ravitaillements plus importants par la route », renseigne le bulletin du mois de mai.

Par ailleurs, l’on apprend que les unités militaires assurent la sécurisation des travaux de bitumage de la Route Nationale 4 (Gounghin-Fada).

Ce rapport des opérations du 15 avril au 15 mai est rendu public le jour même où le département militaire de Madjoari a subi une « attaque complexe » avec tirs d’obus au cours de laquelle 11 soldats ont perdu la vie et 20 autres ont été blessés.

