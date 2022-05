Nigéria : le président de la BAD ne sera pas candidat à l’élection présidentielle

Incité à se présenter à l’élection à l’élection présidentielle de 2023 au Nigeria, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Dr Akinwumi Adesina, a décliné l’offre. Il a fait savoir qu’il était entièrement engagé dans le développement de l’Afrique à travers la BAD. « Je reste pleinement concentré sur la mission de soutenir le développement accéléré et l’intégration économique de l’Afrique. J’ai été extrêmement honoré par plusieurs appels de Nigérians dans mon pays et à l’étranger m’invitant à envisager de me présenter au poste de président de la République fédérale du Nigeria », a-t-il déclaré. Selon APA, citant la chaîne de télévision privée nigériane, Channels TV, une coalition d’environ 28 groupes avait acheté les formulaires présidentiels du parti au pouvoir, le ‘All Progressives Congress’ (APC), d’une valeur de 100 millions de nairas pour le Dr Adesina.

