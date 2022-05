Ligue 1 Lonab 2021-2022 : le titre pour le RCK après un suspense inouï

Le Rail club du Kadiogo (RCK) a été sacré champion du Burkina à l’issue de la 30e et dernière journée du championnat disputée, le samedi 21 mai 2022. Les Faucons, au bout d’un suspense inouï, remportent le 4e titre de leur histoire.

Le RCK et le RCB disputent les arrêts de jeu (90 +4 mn) de leur rencontre de la 30e et dernière journée du championnat national de football, ce samedi 21 mai au stade municipal Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou. Le score est de un but partout. Toutes les rencontres de cette ultime journée se jouent à la même heure et sur les autres terrains, les matchs ont pris fin. SC Majectic est pour le moment champion du Burkina grâce à sa victoire sur le Kiko FC (2-0) à Ziniaré. Au stade municipal de Ouagadougou, le portier du RCB, Mustapha Diarra et l’attaquant du RCK, Hamed Sanou, vont briser dans les dernières secondes des arrêts de jeu, le rêve des académiciens de Majestic.

Le premier cité, lors d’un dégagement dans ses 5,5m effectue une passe à l’attaquant du RCK qui s’en va marquer le but de la victoire et surtout du titre pour les Faucons. La folie s’empare des joueurs, des dirigeants et des supporters du club orange et noir. Il y a de quoi manifester leur joie avec exubérance car le coach Amadou Sampo et ses garçons n’avaient pas leur destin en main à l’entame de cette dernière journée. Ils étaient 2e au classement, à égalité de point avec l’EFO, mais sont devancés par les Stellistes au goal différentiel particulier. L’étoile filante qui disputait sa rencontre à Ouahigouya s’est cassée les dents 90 mn durant sur une équipe de l’AS Kourittenga qui jouait sa survie dans l’élite du football burkinabè. Au finish, le score nul et vierge n’arrange personne : l’EFO perd sa première place donc le titre et l’ASK redescend en 2e division, une année seulement après sa montée. Un scénario qui fait le bonheur des Faucons du RCK qui remporte le titre de champion pour la 4e fois (2005, 2016, 2017 et 2022) de son histoire. Ils seront les représentants du Burkina Faso la saison prochaine en Ligue des champions africaine de la CAF. Le moins que l’on puisse dire est que cette saison 2021-2022 de la Ligue 1 Lonab a été âprement disputée de bout en bout. Le mano à mano entre les équipes de tête et aussi au bas du classement a été palpitant. A preuve, à l’entame de l’ultime journée du championnat, 5 équipes (EFO, RCK, AS Douanes, SC Majestic et ASFA-Y) pouvaient rafler la mise en fonction des résultats des uns et des autres.

Sié Simplice HIEN