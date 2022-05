OMS : L’Ethiopien  Tedros Adhanom Ghebreyesus reconduit à la tête de l’organisation

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus(57 ans), a été réélu ce mardi 24 mai 2022 à Genève pour un second mandat de cinq ans par les Etats membres lors de l’Assemblée mondiale de la santé. Premier Africain à diriger l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il était le seul candidat en lice. Son premier mandat a consisté à gérer la nouvelle vague d’Ebola en République démocratique du Congo(RDC) et à trouver, depuis 2020, des remèdes à la plus grave épidémie du siècle, le Covid-19, qui a fait des millions de victimes.

(Source : RTBF)