Amicale des femmes de Moov Africa : Des vivres pour soutenir les familles des collègues décédés

L’Amicale des femmes de Moov Africa a témoigné, à travers un don de vivres et de bons d’achat de fournitures scolaires, sa solidarité aux enfants et veuves des collègues disparus.

Ce sont 21 veuves et de 34 enfants qui sont repartis, vendredi 20 mai 2022, avec le sourire aux lèvres grâce à l’Amicale des femmes de Moov Africa. Ce jour-là, l’association a remis, via une cérémonie au siège de l’entreprise à Ouagadougou, des bons d’achat de fournitures scolaires, des kits composés de pâtes alimentaires et d’un sac de riz de 25 kilos à ces proches des employés décédés de l’opérateur de téléphonie mobile.

C’est une action, selon la présidente de l’Amicale, Zalissa Ouédraogo, qui s’inscrit dans le cadre de la solidarité en période de difficultés de ces enfants et épouses qui ont perdu leur père et leur époux.

Il s’est agi, de son avis, par ce don d’apporter un soulagement aux veuves en cette période en vue de les soutenir un tant soit peu selon le vœu de la majorité des travailleurs et des responsables de la société. Aussi, a-t-elle ajouté, l’Amicale ne compte pas se limiter à cette action.

Représentant le directeur général de la société, le directeur des Ressources humaines, Tasséré Sanfo, a souligné la pertinence de l’activité de l’amicale qui a permis à ces familles des collaborateurs disparus de se recréer et de s’épanouir. Reconnaissantes, les bénéficiaires Ghislaine Tarpilga/ Diarra et Fatoumata Nagabila/ Yankiné ont applaudi ce soutien de l’amicale.

Elles ont souhaité que l’action soit pérennisée. Quant aux enfants, par le truchement de leur porte-parole, Anicet Nongkouni, ils ont promis avec le sourire de réussir leurs études.

Alassane KÉRÉ