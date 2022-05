Journée de l’Afrique :« L’Afrique, une priorité dans la politique extérieure de Cuba », Nadieska Navarro, Ambassadrice

Ceci est un message de l’ambassadrice de Cuba au Burkina Faso, Nadieska Navarro à l’occasion de la Journée de l’Afrique. Une journée qui est également célébrée à Cuba au regard des liens historiques que l’Ile entretient avec l’Afrique. La diplomate cubaine exprime sa gratitude pour l’appui unanime des gouvernements, des personnalités, des organisations et des peuples africains dans la lutte contre le blocus imposé par les Etats-Unis à son pays.

Comme tous les 25 Mai, la communauté internationale célébre la Journée de l’Afrique en commémoration de la création de l’Organisation de l’Unité Africaine en 1963. Les leaders visionnaires du continent de l’époque franchissaient ainsi une nouvelle étape vers la vraie et définitve indépendance de l’Afrique.

A Cuba, on célébre aussi cette date avec fierté. Cuba a marché au coté de l’Afrique il y a longtemps. Notre héritage africain est toujours vivant au sein de notre peuple, dans notre culture et traditions, dans notre facon de vivre.

Depuis le triomphe de la Révolution cubaine en 1959, Cuba a mis en œuvre un internationalisme inébranlable, fidèle à ses principes de solidarité avec ses frères africains. Cela a été notre manière de solder notre dette avec l’Afrique. Les Africains ont toujours reconnus et remercié notre contribution désintéressée à ses luttes pour l’indépendance et la souveraineté, et en faveur du développement.

Aujourd’hui, l’Afrique reste une priorité dans la politique extérieure de Cuba. Nos relations sont historiquement permanentes et mutuellement avantageuses. La Havane est l’un des capitales du monde abritant le plus d’ambassades africaines (27), avec un corps diplomatique très actif. A son tour, Cuba est l’un des pays le mieux représentés en Afrique avec 34 Ambassades. On continue à mettre notre collaboration à la disposition des pays africains, avec des milliers d’experts sur le terrain dans différents domaines et aussi avec la formation du capital humain du continent, en accueillant á Cuba des nombreux filles et fils de ce continent.

L´Afrique, de son coté, reste toujours solidaire avec Cuba. Notre pays reconnaît et remercie l’appui unanime des gouvernements, des personnalités, des organisations et des peuples africains dans la lutte contre le blocus imposé par les Etats-Unis. A l’Union Africaine et à l’Assemblée générale des Nations Unies où, au dernier vote, tous les pays africains ont voté la résolution correspondante.

Il y a toujours des nombreux defis à reléver par nos peuples, mais nous vaincrons avec notre resilience, courage et determination.

Heureuse Journée de l’Afrique à tous et á toutes !

Nadieska Navarro

Ambassadrice de Cuba au Burkina Faso