Diplomatie : l’ambassadeur de l’Inde fait ses adieux au Président du Faso

En fin de mission, l’Ambassadeur de l’Inde auprès du Burkina Faso, son Excellence Vijay Singh CHAUHAN a été reçu, en audience, le lundi 30 mai 2022 à Ouagadougou, par le chef de l’Etat, Paul-Henri Sandaogo DAMIBA.

Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a reçu en audience, dans l’après-midi du lundi 30 mai 2022, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l’Inde auprès du Burkina Faso, son Excellence monsieur Vijay Singh CHAUHAN, en fin de mission. Le diplomate indien est venu faire ses adieux au Président du Faso.

« Je suis là pour dire au revoir à son Excellence monsieur le Président du Faso, après avoir passé trois ans et deux mois au Burkina Faso », a déclaré le diplomate indien à sa sortie d’audience. Selon l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l’Inde auprès du Burkina Faso, le Chef de l’Etat a également « rappelé certaines des activités à mener dans le cadre de la coopération entre les deux pays ». Les accords de coopération prévoient en effet la réalisation d’un centre d’appel multimédia, et d’un centre de formation professionnelle à vocation régionale, la construction de logements sociaux, et la formation de plus de 12 500 jeunes.

Le Burkina Faso et l’Inde ont aussi à cœur le renforcement de leur coopération technique et financière dans les domaines comme l’énergie, le transport, le logement et l’éducation. Son Excellence monsieur Vijay Singh CHAUHAN dit garder un « bon souvenir de l’amitié entre le Burkina Faso et l’Inde » et retient du peuple burkinabè son caractère accueillant et intègre.

Direction de la communication de la Présidence du Faso