Vatican : Le pape François attendu en Afrique du 02 au 07 juillet

En dépit de ses difficultés pour marcher, le Vatican a maintenu le déplacement prochain du Pape en République Démocratique du Congo et au Sud-Soudan, prévu du 2 au 7 juillet 2022.

Samedi, le Saint-Siège a publié un programme complet de cette tournée africaine.

Le pape François passera donc quatre jours en République Démocratique du Congo où il visitera la capitale, Kinshasa, avant de se rendre à Goma, dans l’Est, où l’ambassadeur d’Italie, son garde du corps et son chauffeur avaient été tués dans une embuscade, en 2021. Puis, le souverain pontife se rendra au Soudan du Sud, du 5 au 7 juillet, notamment dans la capitale, Juba. Le souverain pontife s’y rendra en compagnie de l’archevêque de Cantorbéry et du modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse.

En 2019 déjà, le Pape a reçu au Vatican le Président Salva Kiir et son rival, le Vice-président Riek Machar et l’on se souvient qu’il s’était mis à genoux et les avait suppliés de ne pas reprendre le conflit.

Cette tournée africaine prévoit cinq vols et plus d’une dizaine de discours.

Si l’idée d’un report a germé un temps, du fait de quelques ennuis de santé, le souverain pontife a maintenu son déplacement.

Âgé de 85 ans, le pape François s’est un peu retiré suite à des douleurs intenses au genou qui seraient liées à la rupture d’un ligament. Des problèmes de santé qui l’ont obligé à faire usage d’une canne et d’un fauteuil roulant, ces dernières semaines. Son entourage espère que d’ici son programme chargé du mois de juillet, la santé du souverain va s’améliorer.

Sidwaya.info

Source : afrik.com