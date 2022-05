Fada N’Gourma: ils se font passer pour des FDS pour escroquer

Ces dernières semaines, des individus étaient devant les juges, à Fada N’Gourma, pour des faits d’usurpation de fonction, a appris Kantigui de plusieurs sources proches du parquet. Dans la plupart des cas, a-t-on expliqué à Kantigui, ces individus se font passer pour des Forces de défense et de sécurité (FDS) pour escroquer, courtiser ou encore abuser de leurs victimes. Le cas le plus récent porte sur une affaire d’escroquerie de 155 000 F CFA par un employé de commerce qui s’est fait passer pour un militaire. Ses victimes, deux jeunes filles qu’il a courtisées sur le réseau social facebook. Déclaré coupable, cet employé de commerce a été condamné à 24 mois de prison, dont 12 mois ferme et au paiement d’une amende d’un million F CFA, assortie de sursis. Kantigui a eu vent également que les semaines qui ont précédé le jugement du « faux militaire », un autre cas d’usurpation de fonction a été porté devant le tribunal correctionnel de Fada N’Gourma. De ce qu’on a raconté à Kantigui, il s’agissait d’un jeune boulanger qui s’est fait passer pour un flic afin d’abuser sexuellement de la femme d’autrui. Cet imposteur avait été condamné à sept ans de prison ferme et au paiement d’une amende d’un million F CFA, assortie de sursis.

Ecole Kua ‘’D’’ de Bobo : une chambre de passe à ciel ouvert

Kantigui a fait le triste constat que la cour de l’école Kua ‘’D’’ au secteur 24 de Bobo-Dioulasso s’est muée en espace de débauche, une fois la nuit tombée. En effet, l’enceinte de l’établissement (partiellement clôturé) est devenue un lieu de rendez-vous pour de nombreux amoureux qui n’hésitent surtout pas à avoir des relations intimes sur les lieux. Il y a quelques jours de cela, vers 23h, Kantigui a été témoin d’une scène qui a failli tourner au cauchemar pour deux amoureux. Ce jour-là, les deux tourtereaux ont été surpris par un vendeur de brochettes qui rentrait chez lui après le marché. Pris en « flagrant délit », l’homme a dû s’agenouiller pour demander pardon au vendeur de brochettes qui menaçait de le frapper. La fille, quant à elle, a pris ses jambes à son cou, mais a été rattrapée dans sa fuite et ramenée sur les lieux. Quelques jours avant cet incident, a-t-on rapporté à Kantigui, un homme a également été surpris dans la même situation au même endroit avec une partenaire présentée comme étant sa servante. De ce qui se dit, le vigile de l’école est impuissant face à la situation.

Solenzo : des fils électriques qui traînent au sol

De passage à Solenzo, Kantigui est tombé sur une situation qui représente un danger pour les populations. En effet, lui a-t-on dit, depuis près d’un mois, des poteaux électriques sont tombés au secteur 4 de la ville et les fils électriques « gisent » au sol. Selon l’interlocuteur de Kantigui, deux entreprises étaient chargées de faire l’extension de l’électricité de la ville et procéder au raccordement des fils électriques pour la nationale de l’électricité (SONABEL). Le confident de Kantigui a affirmé que lesdites entreprises ont bénéficié de près de 300 millions F CFA pour creuser les fosses, poser les poteaux et faire le raccordement. « Le travail devrait consister à remplacer les anciens poteaux par des nouveaux, mais l’entreprise a disparu », s’est inquiétée la source de Kantigui. Elle s’est aussi indignée contre les agents de la SONABEL, car, a-t-elle précisé, des rapports sur cette situation ont été envoyés à Nouna, Dédougou et à la direction à Koudougou sans suite. Kantigui invite la SONABEL à agir rapidement pour éviter le pire.

Ecobank a définitivement quitté Solenzo

Kantigui a appris avec regret que dans la matinée du mardi 31 mai 2022, Ecobank a définitivement Solenzo. Selon la source de Kantigui, le départ du personnel de la ville du fait de l’insécurité, ne serait pas du goût de la population. A en croire l’informateur de Kantigui, l’absence de cette institution financière va impacter négativement l’économie de la localité. Kantigui imagine le calvaire des usagers qui désormais seront obligés de se rendre dans une ville voisine notamment à Dédougou pour faire des opérations.

Nouna : un fugitif retrouvé mort

A la faveur de l’attaque terroriste du samedi 7 mai 2022, 65 détenus se sont retrouvés dans la nature. Kantigui avait signalé la présence d’un certain Oumar Traoré qui cumulait plus d’une trentaine d’années de vie carcérale et qui serait extrêmement dangereux. Ce samedi 28 mai 2022, de sources concordantes, Kantigui a appris qu’il a été retrouvé mort abattu par balles devant le domicile de ses parents, dans le village de Kolonida. La nouvelle s’est vite répandue comme une traînée de poudre dans la ville de Nouna. Le nom Traoré était un prête-nom pour mieux se déguiser, a-t-on confié à Kantigui. En réalité, il se nommait Oumar Gansoré, c’est du Mali voisin qu’il avait pris ce nom après une condamnation de 20 ans de prison. Certaines personnes qui étaient dans le viseur du fugitif se sentent rassurées en ayant appris sa mort.

Barrage de Tanghin : la réception provisoire et technique effective

De passage dans la commune rurale de Saaba, Kantigui a eu écho d’une bonne nouvelle dont des populations parlaient avec joie. Kantigui qui a bien tendu l’oreille a appris que la joie de ces dernières est due à la fin des travaux de réhabilitation du barrage de Tanghin. Pour confirmer cette information, Kantigui n’a pas hésité à se rendre dans ledit village situé à six Km de Saaba pour constater ce qui lui a été dit. La digue a été refaite, tous les travaux achevés. Kantigui, qui a pu jeter un coup d’œil dans le procès-verbal de réception, a pu lire que la réception technique a eu lieu le 9 mars et le 25 du même mois, la réception provisoire. « Au terme de la visite minutieuse de l’ouvrage, la commission de réception a constaté que l’ensemble des travaux a été réalisé conformément au marché, aux prescriptions techniques et aux modifications apportées au cours de l’exécution. Par conséquent la commission a prononcé la réception provisoire desdits travaux », a pu également lire Kantigui dans le procès-verbal. Des riverains, Kantigui a ouï dire que l’entreprise chargée de l’exécution des travaux s’est investie jour et nuit pour que l’ouvrage dont la réhabilitation était attendue par toute la population soit une réalité et à temps. Kantigui félicite tous les acteurs qui ont œuvré pour livrer aux populations de Tanghin un barrage de qualité.

Nonsin-Hamdalaye : une station-service sous haute tension

Dans sa parution du 27 avril 2022, Kantigui faisait cas de la construction d’une station-service sous les fils haute tension dans la zone de Nonsin et Hamdalaye, à Ouagadougou. A l’occasion, des services techniques du ministère de l’Energie (BUMIGEB et SONABEL) avaient réagi avec professionnalisme. Il avait été question d’adresser une note d’arrêt des travaux au promoteur de la station-service. Toutefois, a-t-on soufflé à Kantigui, il semble que ce dernier fait fi de l’interdiction. Les travaux de construction se poursuivent dans l’impunité totale. Pourtant, il est ressorti, selon les confidences faites à Kantigui, que le promoteur ne dispose pas d’autorisation pour construire une station-service. Des riverains, remontés contre l’attitude du promoteur, menacent de saboter les travaux si rien n’est fait dans un bref délai. Kantigui souhaite que les autorités compétentes interviennent à temps pour éviter que la situation ne dégénère.

