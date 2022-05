Le comité de sélection de « The Africa Road Builders (ARB)» a retenu la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, lauréate du «Prix Grand bâtisseur » de l’édition 2022. Elle a reçu, en effet, le trophée Babacar Ndiaye qui distingue les personnalités africaines engagées dans le développement des infrastructures de transport sur le continent. C’était le mercredi 25 mai 2022, à Accra au Ghana, lors des 57es Assemblées annuelles du Groupe de la BAD. « C’est le temps de Samia, c’est le temps de la Tanzanie. J’exhorte toute l’Afrique à se joindre à nous pour féliciter la Tanzanie », ont déclaré les responsables du trophée à la cérémonie de récompense. L’évènement a été ponctué par la présentation des infrastructures routières en Tanzanie sous la présidence de Samia Suluhu Hassan qui a succédé au président John Pombe Magufuli, décédé en mars 2021.

La lauréate a rendu hommage à son prédécesseur à la présidence de la République de Tanzanie. « Si ce prix devait être personnel, la personne qui le mériterait le plus est John Pombe Magufuli. Malheureusement, il n’est pas avec nous pour témoigner du fruit de son travail », a-t-elle déclaré. L’actuelle cheffe de l’Etat de la Tanzanie a engagé des ressources importantes dans la construction de nouvelles routes, des aéroports et des chemins de fer pour améliorer la compétitivité de l’économie tanzanienne, renforcer l’intégration régionale et améliorer les conditions de vie des Tanzaniens.

Présentement, seule femme cheffe d’Etat en Afrique, Samia Suluhu Hassan est également la première femme à remporter ce prix réservé aux dirigeants africains pour leurs meilleures initiatives en matière de transport et de mobilité sur le continent. Ce prix a été créé en l’honneur de Babacar Ndiaye, président du Groupe de la BAD de 1985 à 1995. La présidente Samia Suluhu Hassan, à travers cette distinction de The Africa Road Builders-Trophée Babacar Ndiaye qui est à sa 7e édition, succède à son homologue nigérian, Muhamadu Buhari, vainqueur de l’édition 2021.

Boukary BONKOUNGOU

A Accra (Ghana)