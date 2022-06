Assassinat de Cissé Fahadou et de Balima Hama : Trois ans après, des OSC réclament justice

L’Organisation démocratique de la jeunesse (ODJ), le Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés (CISC) le Mouvement burkinabè des droits de l’Homme et des peuples (MBDHP) ont animé une conférence de presse, le mardi 31 mai 2022, à Ouagadougou.

A l’occasion du 3e anniversaire de l’assassinat de ses deux responsables du Yagha, Cissé Fahadou et Balima Hama, l’Organisation démocratique de la jeunesse (ODJ), en collaboration avec le Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communau-tés (CISC) et le Mouvement burkinabè des droits de l’Homme et des peuples (MBDHP), a animé une conférence de presse, le mardi 31 mai 2022, à Ouagadougou. Pour le président de l’ODJ, Gabi Korbéogo, les deux « camarades » ont été lâchement assassinés, le vendredi 31 mai 2019, à l’entrée de Sebba où ils devraient prendre part à une audience avec les premières autorités de la province du Yagha, dont le haut-commissaire Adama Conseiga, pour traiter des préoccupations quotidiennes des populations. « Le peuple insurgé et résistant du Burkina, en particulier sa jeunesse patriotique et combative, n’acceptera pas la forfaiture politique », a-t-il déclaré. Par ailleurs, M. Korbéogo a invité le gouvernement à mettre tout en œuvre pour que les autopsies des corps des défunts puissent être faites. Il a exigé de même que les dispositions nécessaires pour un traitement sérieux et diligent du dossier judiciaire des deux camarades soient prises. Tous les autres dossiers d’assassinats ciblés ou de masse, commis au nom de la lutte contre le terrorisme sont aussi concernés, a-t-il ajouté.

Il a également exhorté l’exécutif au respect des libertés individuelles et collectives acquises de hautes luttes par le peuple burkinabè. En outre, les membres de l’ODJ et leurs collaborateurs ont réaffirmé avec détermination, leur engagement à se battre pour que les acteurs commanditaires et complices de ces assassinats soient identifiés et châtiés à la hauteur de leur forfaiture. Enfin, ils ont appelé toutes les organisations éprises de justice et de paix à se joindre à eux pour mettre la lumière sur ces assassinats, y compris les tueries de Yirgou.

Moussa KAYDA (Stagiaire)