Conseil de discipline: 12 agents ont écopé des sanctions allant d’abaissement d’échelon à une rétrogradation (Conseil des ministres)

Le Conseil des ministres a adopté, ce mercredi 1er juin 2022, un rapport sur le fonctionnement des conseils de discipline des institutions et départements ministériels. De ce rapport, il ressort que 25 institutions et départements ministériels ont transmis chacun leur rapport 2021 sur le fonctionnement dudit conseil. 15 dossiers ont été examinés et les agents ont écopé de diverses sanctions : abaissement d’un échelon, de deux échelons, une rétrogradation et remboursement des salaires indument perçus. Trois agents sur les 15 n’ont pas été sanctionnés.

