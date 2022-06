BEPC, BEP, CAP 2022 : les épreuves écrites lancées à Ouahigouya

Le ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Porte -parole du Gouvernement, Lionel Bilgo a lancé les épreuves écrites du BEPC, du BEP et du CAP session 2022, le jeudi 2 juin 2022 à Ouahigouya, dans la région du Nord.

C’est au jury 02 du lycée Yamwawa de Ouahigouya que le ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Lionel Bilgo a donné le top de départ des épreuves écrites du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), du Brevet d’étude professionnelle (BEP) et le Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 2022 hier jeudi, 2 Juin 2022 à Ouahigouya sur toute l’étendue du territoire .Ce sont au total plus de 260 000 candidats au plan national dont 16 165 dans la région du Nord qui affrontent ces épreuves. Selon le ministre, le choix de cette région n’est pas anodin. La région est durement touchée par l’insécurité, mais elle marque une résistance.

« Face à cette détermination et l’espoir d’un lendemain meilleur, il était de bon ton pour nous de venir ouvrir cette session 2022 à Ouahigouya. C’est une manière pour nous de manifester notre solidarité et dire qu’au nom du Burkina Faso, la résistance est en marche », a-t-il souligné. A l’image de cette résistance, Mariam Yampa et Abdoul Ouédraogo, deux élèves déplacés internes de la province du Loroum prennent part au BEPC. «Nos écoles ont été fermées à cause de l’insécurité. Fort heureusement, nous avons été accueillis dans la cité de Naaba Kango pour poursuivre nos études. Mon souhait est d’obtenir mon diplôme » a confié l’élève Yampa. Et l’élève Abdoul Ouédraogo d’affirmer qu’en raison de la fermeture des écoles, le programme scolaire n’est pas terminé. Cependant, il a dit espéré avoir son BEPC. A en croire le président du jury dénommé « jury Titao », Boureima Lega, ce sont environ 800 élèves déplacés qui sont attendus mais pour des raisons d’insécurité, le nombre est en deçà.

800 élèves déplacés internes

A l’ensemble de tous les candidats, particulièrement aux élèves déplacés internes, Lionel Bilgo les a encouragés à réussir leurs examens. « Malgré les difficultés, vous êtes déterminés à réaliser votre rêve. Je tiens à vous féliciter pour cette leçon de vie. Je vous exhorte enfin à travailler de sorte qu’à la fin de ces examens, le sourire que vous allez arborer puisse transformer la vie de vos parents, mais aussi mettre de la joie dans le cœur de l’ensemble des Burkinabè .Bonne chance à tous les élèves du Burkina Faso », a-t-il souhaité. Les résultats du 1er tour du BEPC sont attendus pour le 10 juin 2022. Pour la présente session, les candidats au BEPC sont estimés, au plan national, à 260 058, 10 762 au BEP et 666 CAP pour 90 centres de composition.

Fleur BIRBA

fleurbirba@gmail.com