Foire aux semences améliorées 2022 : booster la sécurité alimentaire et nutritionnelle

L’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) organise la 13e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes, du 2 au 5 juin 2022 à Ouagadougou sous le thème : « Quelles stratégies pour une contribution efficiente des semences améliorées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le contexte de crise sécuritaire ? ».

En dépit des nombreux efforts pour générer les technologies et les mettre à l’échelle, force est de constater que la productivité agricole au Burkina reste faible. Le faible taux d’utilisation des technologies, particulièrement les semences de variétés améliorées explique en partie cette situation. C’est pourquoi, l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) a initié la foire aux semences de variétés améliorées de plantes. La 13e édition de cette foire se tient, du 2 au 5 juin 2022 au siège de l’INERA sis à Gounghin, à Ouagadougou, sous le thème : « Quelles stratégies pour une contribution efficiente des semences améliorées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le contexte de crise sécuritaire ? ».

C’est le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédéric Ouattara qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cette édition. Pour lui, l’organisation annuelle de la foire aux semences améliorées de plantes fait partie des engagements de la convention- cadre signée entre son département et celui en charge de l’agriculture. Il s’agit concrètement, a-t-il précisé, pour la recherche de mettre à la disposition du ministère en charge de l’agriculture, des semences de variétés homologuées. Le plus grand défi, a-t-il fait savoir, demeure celui de la planification de la production de semences afin de permettre à la recherche de programmer efficacement les activités de multiplication des semences de pré-base et de base sur le long terme. « Au niveau de mon ministère, les efforts d’accompagnement se poursuivront par le renforcement de capacités en infrastructures, le recrutement de personnel et l’acquisition d’équipements scientifiques. C’est ainsi que l’INERA pourra répondre efficacement sur le plan national et international à la demande de semences de base », a signifié le ministre Ouattara. Il a interpellé l’INERA à développer davantage de stratégies permettant un accroissement de la production de semences de pré-base et de base de variétés améliorées de plantes. Le directeur de l’INERA, Dr Hamidou Traoré s’est dit convaincu que l’amélioration de la productivité passe par l’utilisation à grande échelle de semences améliorées de qualité couplée aux bonnes pratiques agricoles.

Des kits de semences maraichères aux PDI

La foire a donc pour but, a-t-il expliqué, d’inciter les producteurs à utiliser davantage les semences de variétés améliorées de qualité. L’innovation de cette 13e édition, a-t-il relevé, est la remise par les officiels, de kits de semences maraichères à des Personnes déplacées internes (PDI) avec l’appui du Centre mondial des légumes (World Vegetable Center) à travers sa représentation basée à Bamako au Mali. Le directeur de cabinet, représentant le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, parrain de la cérémonie, Karim Konseimbo a indiqué que les semences qui seront distribuées durant la présente campagne agricole sont toutes mises au point par l’INERA.

Ces semences, a-t-il appuyé, sont distribuées par les producteurs semenciers agrés, contrôlées et certifiées par le service national de semences conformément aux normes en vigueur. Pour ce faire, il a salué les efforts déployés par le ministère en charge de la recherche, félicité et encouragé l’INERA dans la production des semences améliorées de pré-base et de base de qualité. Il a rassuré que le département en charge de l’agriculture travaillera à renforcer la collaboration avec l’INERA et les producteurs semenciers pour l’amélioration des performances agricoles du pays.

Kowoma Marc DOH