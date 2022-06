Rencontre Premier ministre-Faitières de boulangeries : des concertations à nouveau prévues les prochains jours

Le premier ministre Albert Ouédraogo a rencontré le jeudi 2 juin 2022 à Ouagadougou les représentants des faitières de l’industrie de la boulangerie afin d’échanger autour de la question de la vie chère au pays.

Le comité multipartite mis en place par le gouvernement burkinabè pour lutter contre la vie chère multiplie les actions pour trouver le juste milieu en matière de vente de produits de grande consommation. Le jeudi 2 juin 2022, le premier ministre Albert Ouédraogo a échangé avec les responsables des faitières de la boulangerie ainsi que des représentants de la société civile notamment la ligue des consommateurs afin de mieux contrôler le prix du pain et des produits de la pâtisserie.

Pour le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall, il a été question avec les acteurs privé de mutualiser les efforts pour assister les consommateurs. En sa qualité de rapporteur des échanges, il a fait savoir qu’un consensus n’a pas été trouvé pour l’instant mais, a-t-il expliqué, les échanges vont se poursuivre dans les jours à venir afin de trouver un terrain d’entente au plus vite. « Nous avons discuté autour de la problématique de la vie chère. Avec les boulangers nous avons conscience qu’il faut leur permettre d’assurer la rentabilité et la viabilité de leurs différentes entreprises. Donc les concertations ont commencé et vont se poursuivre entre les grands importateurs de farine de blé, les meuniers, les boulangers, la ligue des consommateurs etc. Nous devons trouver des points de convergence pour le bonheur des populations. Nous allons nous donner rendez-vous dans les prochains jours, mais, soyez rassuré que le gouvernement veut régler cette question au plus vite », a indiqué le ministre M Tall.

Wanlé Gérard COULIBALY