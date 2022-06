Primature : Albert Ouédraogo entend opérer une réorganisation en profondeur

J’ai remarqué qu’il y a des problèmes au niveau de l’organisation, ce qui impacte l’efficacité des différentes entités de la Primature. Nous comptons réorganiser la Primature en profondeur, pour qu’elle soit plus efficace. C’est mon premier chantier, car l’organisation, c’est la base de tout. Après cette réorganisation, nous verrons dans quelle mesure la Primature pourra être dotée de plus de moyens humain et matériel, a expliqué le chef du Gouvernement.