Nouna : des puits perdus mortels

Kantigui a appris que le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun a attiré l’attention des autorités communales de Nouna sur la dissémination de puits perdus dans la ville. Ces « trous », aux dires du confident de Kantigui, ont causé la mort d’au moins 34 personnes entre 2017 et 2021. Pour mesurer l’ampleur du danger, la police a recensé, du 23 mars au 8 avril 2022, plus de 500 puits non couverts dans la commune de Nouna. Un chiffre qui démontre combien ces puits répandus dans la commune représentent une réelle menace pour les populations, surtout en cette saison des pluies. Kantigui a ouï dire que les autorités communales ont déjà pris une décision pour endiguer leur prolifération. Désormais, il faut au préalable une autorisation de la mairie avant de forer un puits.

Nouna : des HANI interceptent du poisson frais

Kantigui a remarqué avec désolation que, depuis plusieurs jours, le poisson frais se fait très rare à Nouna. Cette denrée qui fait partie des habitudes alimentaires des populations, de par sa grande disponibilité est, selon les confidences faites à Kantigui, interdite d’être acheminée dans la ville par des Hommes armés non identifiés (HANI). Le ravitaillement de Nouna en poisson frais et fumé provient en grande partie du fleuve Mouhoun, plus précisément de la commune rurale de Sono. Postés sur les routes, des HANI interceptent cette marchandise et ne la libèrent que lorsqu’ils constatent qu’elle est en état de décomposition, donc plus comestible. Les conséquences de ces agissements ont fait que de nombreuses femmes qui tiraient leurs moyens de subsistance de la vente du poisson frit à Nouna se retrouvent désœuvrées. Kantigui espère que les actions de sécurisation en cours dans la zone permettront de mettre fin au jeu malsain de ces terroristes.

TGI de Nouna : le calvaire de la délocalisation

Le Tribunal de grande instance de Nouna est délocalisé à Dédougou, chef-lieu de la région de la Boucle du Mouhoun, il y a quelques mois, pour des raisons d’insécurité, a-t-on confié à Kantigui. En cohabitation avec d’autres structures, le bureau affecté à l’institution tient à peine sur quelques mètres carrés. Selon les confidences faites à Kantigui, le local est démuni du minimum de confort. Toutefois, le personnel ne ménage aucun effort pour satisfaire les usagers. Kantigui souhaite que la situation sécuritaire s’améliore pour que les choses reviennent à la normale.

Kossi : une campagne agricole incertaine

Les populations de nombreux villages de la province de la Kossi pourraient vivre la campagne agricole la plus incertaine de leur existence. De ce qui a été rapporté à Kantigui, elles attendent toujours de pouvoir avoir accès à leurs champs d’exploitation interdits par des terroristes. Les plus téméraires qui ont défié les HANI ont été fouettés. Les nouveaux maitres des lieux qualifiant de défiance, la présence des paysans dans leurs champs. Les braves agriculteurs fondent l’espoir que les opérations de sécurisation des forces de défense et de sécurité porteront fruits afin qu’ils puissent renouer avec les travaux champêtres.

Délocalisation d’ECOBANK : des salariés trouvent un palliatif

C’est autour du 20 mai 2022 qu’ECOBANK a clos ses portes à Nouna pour des raisons d’insécurité. Une semaine après la fermeture de la banque, le guichet automatique de retrait d’argent ne disposait plus de quoi satisfaire les besoins des clients en liquidité, a appris Kantigui. Les salariés qui avaient pris au sérieux cette rumeur de fermeture de l’unique banque se sont employés en grande partie à rattacher leurs comptes bancaires aux mobiles money. Avec le premier salaire d’après-fermeture, on se rend compte que la solution palliative est aussi efficace. Alors, pourquoi ne pas autoriser le virement de salaire dans ces réseaux mobiles pour ceux qui en feront la demande ? S’est interrogé une source de Kantigui.

Scolarité : des établissements envisagent une hausse de 30 000 F CFA

Dans ses pérégrinations, Kantigui a fait un constat ahurissant dans certaines localités. En effet, des responsables d’établissements d’enseignement privés sont en passe d’augmenter les frais de scolarité à la rentrée prochaine. Certains ont décidé d’ajouter 30 000 F CFA sur les frais initiaux et auraient envoyé des correspondances aux parents d’élèves pour les prévenir. Cette situation inquiète plus d’un et les premières autorités gagneraient à ouvrir l’œil sur ces agissements qui frisent le mercantilisme ou tout simplement la malhonnêteté. Kantigui formule le vœu que les autorités rappellent à l’ordre les responsables des établissements d’enseignement qui sont dans cette dynamique qui ne fera qu’augmenter les soucis de rentrée des parents.

Kantigui

