Fonds africain de développement : les 50 ans magnifiés

Le Groupe de la BAD a célébré les 50 ans du Fonds africain de développement (FAD), à Accra, au Ghana, au cours de ses 57es Assemblées annuelles qui se sont déroulées du 23 au 27 mai 2022.

1972-2022. Le Fonds africain de développement (FAD) du Groupe de la BAD a 50 ans. Lors de ses 57es Assemblées annuelles qui se sont déroulées à Accra, au Ghana, du 23 au 27 mai 2022, la Banque a célébré « avec faste » ce jubilé d’or de son guichet confessionnel, le jeudi 26 mai 2022. La célébration du cinquantenaire du FAD a été ponctuée par des témoignages et un panel regroupant des donateurs, notamment occidentaux tels que la France, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique, le Japon, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

En effet, la présidente de l’association Kpiboman des femmes du Ghana, Selena Avevor, a loué les efforts financiers de la BAD qui ont permis à l’Association d’œuvrer à l’épanouissement de 50 femmes rurales du Ghana à travers la fabrication du savon liquide, des biscuits et des sacs. Lors du panel, les représentants des pays donateurs ont apprécié le FAD, donné leurs perspectives et promis d’être toujours aux côtés du Fonds. Pour le vice-ministre des Affaires internationales, ministre des Finances du Japon, Kentaro Ogata, il faut, au-delà de l’argent, chercher d’autres solutions ; car, les financements seuls, selon lui, ne suffisent pas pour résoudre les problèmes.

La Conseillère principale des Etats-Unis à la BAD, Jessica Issacs, estime qu’il faut avoir des idées et les exploiter à bon escient pour venir à bout des multiples problèmes qui plombent le développement de l’Afrique. Le sous-secrétaire adjoint aux affaires financières multilatérales et au développement de la France, Christophe Bories, a rassuré du soutien de son pays au FAD. « La France restera toujours aux côtés du FAD », a-t-il renchéri tout en se réjouissant que les priorités de la France en matière d’adaptation au changement climatique soient partagées.

« La question de l’adaptation au changement climatique est importante même dans 20 ans pour le monde entier », a déclaré Christophe Bories. Selon le Chef de division Caisses régionales, ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement de l’Allemagne, Sicrid Schenk-Dornbusch, le vœu de l’Allemagne est de voir le FAD se développer pour devenir le leader des fonds du continent.

« Le FAD doit améliorer le dialogue politique et utiliser son pouvoir de convocation s’il veut être plus efficace », a-t-il recommandé. Quant à la directrice exécutive de la BAD en Afrique du Sud, Mmakgoshi Phelta-Lekhethe, elle a indiqué que ce qui peut paraître irréaliste est bien possible avec le FAD, dont les financements ont permis de réaliser des infrastructures en Afrique comme l’un des plus grands ponts en Afrique du Sud qui relie cinq pays du continent et celui de la Sénégambie entre le Sénégal et la Gambie, avec à la clé une prévision de relier les deux Congo.

Appel aux partenaires

Le président du Groupe de la BAD, Dr Akinwumi Adesina a appelé les pays donateurs à plus de contributions pour reconstituer le 16e FAD tout en évoquant la confiance qu’il a envers eux en tant que partenaires. « Nous savons que vous êtes des partenaires de confiance ». Pour lui, le FAD n’existe pas pour distribuer de l’argent, mais pour financer le développement sur le continent africain.

« Nous n’avons pas le luxe de nous reposer. Il faut travailler pour accélérer le développement de l’Afrique, parce que nous sommes en retard », a-t-il déclaré. Le Président de la BAD s’est félicité du soutien du FAD à la Côte d’Ivoire après la guerre qui l’a secouée, lui permettant de passer du guichet de fragilité à celui de la BAD, appelé graduation. Il a brandi l’échangeur de Pokuase à Accra, de haut standing, premier en Afrique et deuxième dans le monde, financé par la BAD.

Il n’a pas occulté l’appui financier du FAD à la mise en rail du Train express régional (TER) au Sénégal qui a facilité la mobilité urbaine et bien d’autres financements, ailleurs, en Afrique. Dr Akinwumi Adesina s’est convaincu qu’en 50 ans d’existence, le FAD a permis de financer près de 12 700 projets qui ont transformé la vie de millions d’Africains, par l’accès à l’électricité (5 millions), sur le plan agricole (74 millions), des transports (60 millions) et des ressources en eau et assainissement (42 millions).

« Le Fonds africain de développement a été déjà classé au deuxième rang mondial des Fonds de développement devant 49 fonds semblables », a-t-il soutenu. La célébration des 50 ans du FAD intervient à un moment où la BAD a besoin davantage de fonds pour doter ce guichet concessionnel.

Boukary BONKOUNGOU

De retour d’Accra (Ghana)