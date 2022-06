Mine de Perkoa : le gouvernement annonce la fin des recherches après la découverte des deux derniers corps

Dans un communiqué signé du Porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, le gouvernement annonce la fin des travaux de recherche sur la mine de Zinc de Perkoa après la découverte des deux derniers corps suite au drame de l’inondation.

Faisant le point des travaux du Conseil des ministres du mercredi 8 juin 2022, Lionel Bilgo a informé également que le père du tanzanien, l’une des deux victimes expatriées est présent au Burkina et a rejoint le site minier.

Dans son compte rendu, le porte-parole a indiqué que le Conseil a adopté de nouveaux organigrammes pour les ministères en charge de l’Agriculture et de l’Education ainsi que des textes d’application de la loi portant statut des notaires au Burkina Faso et de celle portant protection des personnes à l’égard des données à caractère personnel. L’organigramme de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL) a également été revu.

Sidwaya.info