Caniveaux bouchés à Dapoya : Des riverains de la rue Zoo Koom dans la tourmente

Les populations riveraines de la rue Zoo Koom du quartier Dapoya de la ville de Ouagadougou sont confrontés, depuis quelques temps, au bouchage des fosses de canalisations rendant ainsi difficile l’évacuation des eaux usées et de pluie. Une équipe de Sidwaya est allé constater de visu les conditions de vie difficile de ces habitants.

Le lundi 30 mai 2022, de bonne heure, une pluie diluvienne s’est abattue sur la ville de Ouagadougou. Pendant que les gens profitaient paisiblement du confort du beau temps de cette bienfaisante pluie, les eaux s’étaient invitées dans des cours familiales du quartier Dapoya pour la énième fois. A l’orée de chaque saison pluvieuse, c’est donc la peur au ventre pour les habitants de ce quartier de l’arrondissement 2 de Ouagadougou. La famille Bougoumpiga de la rue Zoo Koom fait partie des populations qui se sont réveillées ce jour-là les pieds dans l’eau. « Depuis cinq ans, nos maisons sont inondées et tombent en cascade » nous confie Christine Angèle Bougoumpiga. Des murs à moitié dressés témoigne de l’ « horreur » du passage des eaux. Plus loin, dans un couloir une marre d’eau meuble le décor des lieux. Difficile de passer sans plonger les pieds dans les eaux. Des moyens sont mobilisés, à cet effet, pour se débarrasser de ces eaux encombrantes. « Après chaque pluie, nous amenons une moto pompe avec 5000 francs CFA d’essence pour soutirer les eaux dans les concessions du matin jusqu’à 23h » confie -t-elle. Et ce n’est pas tout.

Des conditions de vie difficile

La forte humidité occasionne le décollage des carreaux rendant ainsi difficile la vie aux tout-petits. Mme Bougoumpiga témoigne en effet qu’à chaque hivernage c’est le pied de grue devant les centres de santé pour des consultations. « Nos enfants tombent malades. Ils toussent trop. La nuit, nous ne pouvons pas dormir », ajoute-t-elle l’air anxieuse. Dans la cour voisine, chez la famille Béré les jeunes prennent des pelles pour s’offrir un meilleur cadre de vie. La raison en vaut la chandelle car tout déplacement est quasi-impossible à cause de la boue glissante. « Nous apportons la terre pour mettre un peu en hauteur la cour pour faciliter les déplacements », nous déclare un habitant. Mais, il suffit qu’une pluie tombe et la situation se complique. « Dès que tu fais un pas de ta maison, tu es obligé de patauger dans les flaques pour rejoindre le grand dehors. Et c’est notre quotidien toutes les saisons pluvieuses », déplore Salimata Béré. Des grosses pierres disposées en file indienne permettent de faciliter le passage. La concentration doit être de mise au risque de finir la marche dans l’eau stagnante.

L’aide de l’autorité tarde

Les commerçants de céréales qui longent la rue Zoo Koom ne sont pas en reste. Ils se plaignent du bouchage des caniveaux. Las d’attendre l’aide de la municipalité, ils se sont organisés pour curer les caniveaux. Mais cela a été la croix et la bannière. La mobilisation des fonds est le nœud du problème. L’état de dégradation avancé de l’infrastructure recommande une grande somme d’argent pour démarrer les travaux. « Entre nous commerçants, nous avons cotisé pour louer le service d’un entrepreneur qui a promis de nous aider. Mais ce n’est pas simple car l’entrepreneur nous fait savoir qu’il sera prêt à commencer le travail à condition qu’on débourse une somme de plus de 300 00 francs CFA », nous explique le commerçant de céréale, Yacouba Yanogo. De plus, il nous confie que les riverains ont maintes fois demandé l’accompagnement de la mairie mais il n’y a pas eu de suite. « Une équipe de la mairie est venue constater mais n’est plus revenu », nous informe -t-il. Quant à Mme Bougoumpiga, elle montre une correspondance qu’elle a adressé le 7 avril 2022 au Haut-commissaire, chargé de l’expédition des affaires courantes avec la dissolution des collectivités territoriales. Dans ladite correspondance, elle informait l’autorité de leurs conditions de vie insalubres avec son lot de maladies, dans le souci que leur cri soit attendu. « Si nous avions les moyens, nous n’attendrions pas nos autorités pour curer les caniveaux. Mais ce n’est pas simple. Qu’elles nous viennent en aide », lance-t-elle.

Un riverain indexé

A la question de savoir quelles seraient les causes d’une telle situation ? Les voix sont unanimes sur une chose. Le non-respect des constructions des propriétaires d’immeubles qui débordent sur les caniveaux. A cet effet, les populations riveraines accusent le propriétaire de l’immeuble Santé Oumou Oïl de bloquer le passage des eaux. Pire, il lui est reproché d’avoir relier directement ses toilettes avec le caniveau. Vu que le passage est bloqué, ces déchets rendent dur le vécu du voisinage. Accusé à tort ou à raison ? Nos multiples tentatives pour rencontrer l’intéressé et recueillir sa version des faits sont restées vaines. Aux dires de Angèle Bougoumpiga, les habitants de la rue Zoo Koom ont introduit une plainte à la police. « Malheureusement il n’y a pas encore eu d’actions concrètes dans ce sens jusqu’à présent », se désole-t-elle. Elle tient pour responsables des habitants du quartier et des camionneurs dans ce calvaire qui dure depuis cinq ans. A ce titre, elle indexe certains voisins qui jettent les ordures dans les caniveaux et surtout la dégradation des dalles des caniveaux par les camions gros porteurs qui sillonnent en longueur de journée les lieux. « Les dalles brisées tombent dans les caniveaux et freinent le passage des eaux », fait savoir Joseph Bougoumpiga. Il nous raconte qu’il ne se passe pas une semaine sans qu’un camion ou un tricycle ne finisse sa course dans les caniveaux. « Nous demandons aux autorités compétentes et toutes les bonnes volontés de nous aider à se débarrasser de cette situation. Car cela y va de notre santé surtout celles des enfants qui sont extrêmement vulnérables aux maladies », a-t-il plaidé.

Dô DAO

(Stagiaire)