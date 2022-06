Apollinaire Bougma élu homme du match

L’attaquant burkinabè des Etalons cadets Apollinaire Bougma a été désigné dimanche à l’issue du match Burkina Faso contre le Niger, comptant pour le tournoi de l’Union des Fédérations ouest-africaines de la zone B (UFOA-B), homme du match par les organisateurs.

Auteur du but victorieux de son équipe, l’attaquant burkinabè et pensionnaire du Centre Naba Kango a été élu homme du match. Malgré qu’il est sorti sur blessure après 61 minutes de jeu le joueur est crédité d’une bonne prestation lors de cette première sortie des Etalons.

Il a dédié son trophée de « Man of the match » à ses amis et à son président Noufou Ouédraogo restés au pays.

« Je suis vraiment content parce que être élu homme du match est un rêve pour moi depuis que je suis tout-petit. J’ai dit à mes parents que je voulais un jour jouer avec l’équipe nationale du Burkina, les Etalons, et aujourd’hui le rêve se réalise », a-t-il dit

Selon lui « ce trophée va être une motivation supplémentaire pour moi pour le reste de la compétition. Je remercie Dieu pour cette récompense. Je vais plus travailler encore. Je voudrais dédier ce trophée à tous mes amis du centre Naba Kango qui m’ont aidé à être ce que je suis, et au président Noufou Ouédraogo. Le travail n’est pas encore fini. C’est maintenant que ça commence », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

AS depuis Cape Coast (Ghana)