Attaque des installations de l’ONEA à Yakouta: 4 policiers tombés, la distribution  d’eau perturbée  dans la ville de Dori

Le dimanche 12 juin 2022, dans la matinée, les éléments de la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS), chargés de sécuriser les installations de pompage d’eaux de Yakouta, ont essuyé une attaque de la part d’hommes armés non identifiés (HANI).Selon un communiqué de la direction générale de la Police nationale, le bilan de cet incident est de 4 policiers tues, 2 policiers blesses, et 2 policiers portés disparus. Cette attaque, selon l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), aura pour corollaire la perturbation de la distribution de l’eau dans les ménages. Selon toujours l’ONEA, » des concertations sont en cours en vue de trouver les solutions adaptées pour rétablir le service d’eau potable ». Depuis la nuit du 12 au 13 juin 2022, aucune goutte d’eau n’a coulé dans les robinets à Dori. Déjà, l’on rencontre les femmes, récipients en main, errant çà et là à la recherche de l’eau, d’autres agglutinées autour des pompes à motricité humaine pour se procurer de l’eau. En rappel, les installations de production de l’eau de l’ONEA sont à Yakouta à 12 km de Dori.

