Médiation au Burkina Faso : Le CDP rejette le choix de Mahamadou Issoufou

Désigné médiateur pour le Burkina Faso à Accra au Ghana, lors du sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, le choix de l’ancien président du Niger Mahamadou Issoufou est rejeté par l’aile historique du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), le parti de l’ex-président burkinabè Blaise Compaoré. « Le Congrès pour la Démocratie et le Progrès appelle de toutes ses forces les autorités de la Transition et le peuple burkinabè à récuser la désignation de Monsieur Mahamadou Issoufou en qualité de médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso », a lancé, à travers une déclaration, Achille Tapsoba, membre du bureau exécutif.

Achille Tapsoba accuse le médiateur d’avoir participé à l’insurrection populaire de 2014 qui a renversé l’ancien président Blaise Compaoré. « Il a, par ses soutiens politiques, diplomatiques et financiers, contribué à installer la chienlit dans notre pays en 2014. C’est ainsi qu’au Burkina Faso, personne de bonne foi ne peut nier l’implication personnelle de Monsieur Issoufou sur les évènements d’octobre 2014 », a-t-il affirmé.

AK

(Source : AA)