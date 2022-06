Pama : des tirs d’obus font un blessé

Un adolescent a été blessé, dimanche 12 juin 2022, à la suite de tirs de trois obus sur la ville de Pama, chef-lieu de la province de la Kompienga, par des individus armés non identifiés, a-t-on appris de sources dignes de foi.

Les projectiles ont endommagé un bâtiment de la direction provinciale en charge de l’agriculture de la Kompienga et une maison d’habitation. Selon nos sources, l’attaque a été perpétrée à la tombée de la nuit, semant la panique dans la ville. Cette attaque intervient au lendemain d’une marche organisée par des Organisations de la société civile (OSC), des syndicats, des associations de Personnes déplacées internes (PDI) et des communautés religieuses et coutumières pour interpeller les autorités sur l’exacerbation de la crise sécuritaire et humanitaire dans la province de la Kompienga. La marche avait été écourtée parce que des individus armés projetaient de s’en prendre aux manifestants pendant qu’ils battaient le pavé.

Sidgomdé