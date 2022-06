Arabie Saoudite- Etats-Unis: le président Joe Biden à Ryad les 15 et 16 juillet prochain pour renforcer les relations bilatérales

La Cour royale d’Arabie Saoudite a, dans un communiqué, annoncé que le président des Etats-Unis, Joe Biden, va séjourner à Ryad les 15 et 16 juillet 2022. Une visite officielle qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et du partenariat stratégique entre l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis.

Le président américain, Joe Biden, effectuera une visite officielle au royaume d’Arabie Saoudite le 15 et 16 juillet 2022. La Cour royale, à travers un communiqué diffusé l’agence de presse saoudienne SPA, a indiqué que le séjour du chef de l’Etat américain sur invitation du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, vise le renforcement des relations bilatérales historiques et du partenariat stratégique distingué entre le Royaume d’Arabie saoudite et les Etats-Unis d’Amérique. La visite de Joe Biden exprime aussi la volonté commune des deux parties de développer davantage les relations dans tous les domaines.

«Son Excellence le Président Joseph Biden, Président des Etats-Unis d’Amérique effectuera une visite officielle au Royaume d’Arabie Saoudite les 15 et 16 Juillet 2022, au cours de laquelle il rencontre le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud et Son Altesse Royale le Prince Muhammad bin Salman bin Abdulaziz, Prince héritier et vice-président du conseil des ministre pour discuter des aspects de coopération entre les deux pays amis et les moyens de relever les défis auxquels la région et le monde font face », précise le communiqué de la Cour royale. Le deuxième jour de la visite de Joe Biden est consacré à un sommet conjoint auquel le Serviteur des Deux Saintes Mosquées a invité leurs Majestés et Altesses les dirigeants du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, Sa Majesté le Roi du Royaume hachémite de Jordanie, Son Excellence le Président de la République arabe d’Egypte et Son Excellence le Premier Ministre de la République d’Irak.

