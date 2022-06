Travail des enfants : les acteurs veulent mettre fin au phénomène

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a organisé, le mardi 14 juin 2022, à Ouagadougou, une cérémonie commémorative de la Journée mondiale contre le travail des enfants en différé sous le thème: « Protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants ».

Le phénomène du travail des enfants au Burkina Faso demeure une réalité et serait aggravé par les chocs sanitaire, sécuritaire et humanitaire. Fort de ce constat, le ministère en charge du travail et de la protection sociale a commémoré la Journée mondiale contre le travail des enfants (JMTE), le mardi 14 juin 2022 à Ouagadougou sous le thème: « Protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants ».

En effet, cette commémoration vise, entre autres, à informer davantage l’opinion nationale sur le phénomène du travail des enfants, à organiser des campagnes de sensibilisation à la lutte contre le travail des enfants et des activités de contrôle dans les régions. Pour le ministre de la Fonction publique Bassolma Bazié, les actions menées par le gouvernement ont permis d’engranger des succès notables. Toutefois, l’ampleur du phénomène mérite de nouvelles stratégies de lutte, a confié le ministre Bazié. Il a relevé que le nombre d’enfants dans le monde astreint au travail était de 245,5 millions en 2000 et de 151,6 en 2016 puis 160 millions en 2020. Selon la représentante des enfants, Roukiatou Rouamba, des actions sont de plus en plus mises en œuvre en faveur des enfants, mais force est de constater que les situations sécuritaire et sanitaire compliquent et aggravent davantage le phénomène de travail des enfants au Burkina Faso. Roukiatou Rouamba a plaidé pour la mise en œuvre de nouvelles méthodes et actions pour relever les défis, malgré le contexte difficile que vit le pays. « La commémoration de cette journée nous permet de marquer une halte afin de capitaliser les acquis et d’évaluer les forces et les faiblesses des actions de sensibilisation, d’éveil des consciences, d’interpellation des décideurs et de mener des plaidoyers », a expliqué le directeur général de la protection sociale, Karlé Zango. Au cours de la commémoration de cette journée mondiale contre le travail des enfants, des partenaires engagés dans la lutte contre le travail des enfants ont reçu des attestations des mains des premiers responsables du département en charge du travail et de la protection sociale.

Emmanuel BICABA