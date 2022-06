Attaque de Seytenga : L’Arabie Saoudite exprime sa compassion au Burkina

Suite à l’attaque terroriste qui a visé des civils dans la commune de Seytenga au Sahel du 11 au 12 juin 2022, le royaume d’Arabie Saoudite, à travers le ministère des Affaires étrangères saoudien a exprimé sa ferme condamnation face à cette barbarie. « Le ministère réaffirme la position du Royaume d’Arabie Saoudite rejetant toute formes de violence, de terrorisme et d’extrémisme. Le ministère présente ses sincères condoléances et sa compassion aux familles des victimes, au peuple et au gouvernement du Burkina Faso. »

Ministère des Affaires étrangères saoudien