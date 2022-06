Bolloré Transport & Logistics : les filiales ivoirienne et burkinabè remercient leurs partenaires

Faisant échos au thème de la première édition de la rencontre des patrons burkinabè (REPAB) « le Patronat face aux défis du développement économique et social du Burkina Faso », qui s’est tenue du 2 au 3 juin 2022 à Ouagadougou, Bolloré Transport & Logistics, à travers ses filiales ivoirienne et burkinabè, est allé à la rencontre des de ses clients et partenaire du Burkina Faso.

Les filiales SITARAIL, Bolloré Transport & Logistics Burkina Faso, ABIDJAN TERMINAL et Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire ont offert un cocktail en l’honneur de leurs clients au Burkina Faso le 2 juin 2022 en marge des travaux de la REPAB.

Ce fut l’occasion pour les différents partenaires d’affaires du groupe, de se retrouver physiquement dans un cadre convivial pour échanger autour de préoccupations communes.

Aux clients qui ont répondu à l’invitation, le groupe a donc présenté sa gamme complète d’expertise à haute valeur ajoutée et renouvelé ses dispositions à les accompagner dans leur développement à l’international et à leur fournir des solutions pragmatiques et de pointe en vue de leur développement durable.

Le groupe Bolloré a rassuré ses partenaires sur son engagement à les satisfaire durablement, à travers de nombreux investissements dans les innovations.

« Nous participons également à la création d’emplois et de richesses pour le développement socioéconomique de nos pays, a déclaré le directeur général pays de Bolloré Transport & Logistics Burkina Faso », Seydou Diakité

En termes d’innovations, Bolloré Transport & Logistics a présenté ses projets « d’envergure » tels que la construction du second terminal à conteneurs du port d’Abidjan, la construction de hub logistique dans la zone aéroportuaire d’Abidjan, le renforcement et la modernisation des équipements de maintenance ferroviaires, ainsi que le développement de projets de ports secs au Burkina Faso.

Des « investissements importants » à fort impact économique et social grâce auxquels l’entreprise déclare contribuer au renforcement du corridor Abidjan-Ouagadougou.

« Nous assistons à une forte perturbation des flux logistiques à l’échelle mondiale et nous restons, plus que jamais , à l’écoute de nos clients pour répondre à ces nouvelles contraintes »

Le groupe Bolloré se présente comme le leader africain de la logistique multimodale et acteur majeur du transport international et de la chaîne logistique implanté sur les principaux centres portuaires et aéroportuaires mondiaux avec 35 000 collaborateurs dans 109 pays.