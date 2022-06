Ouverture kiosques PMU’B: 15 gérants tirés au sort

La direction générale de la Loterie nationale burkinabè (LONAB) a organisé, le jeudi 16 juin 2022, à Ouagadougou une opération de tirage au sort afin de désigner 15 nouveaux gérants de kiosques PMU’B qui seront ouverts dans la ville de Ouagadougou et environnants.

Dans le cadre de la gérance des kiosques de Pari mutuel urbain du Burkina (PMU’B), la Loterie nationale burkinabè (LONAB), à travers sa direction générale et au compte de la direction régionale du Centre, a organisé une séance de tirage aléatoire pour désigner 15 futurs gérants. Cette opération a fait 15 heureux gagnants parmi les milliers de demandeurs, le jeudi 16 juin 2022, à Ouagadougou.

Comme de coutume, la nationale des jeux de hasard a procédé à l’identification et à l’enregistrement de tous les demandeurs avant de procéder à un tirage au sort pour désigner les gérants des kiosques dont les positions ont été soigneusement identifiées dans la ville de Ouagadougou et environnants. Au premier tirage, sur 11 candidatures, Marie Madeleine Traoré sera désignée titulaire du nouveau kiosque PMUB qui sera ouvert à Saaba1 selon le découpage de la LONAB.

En ce qui concerne le kiosque de Saaba 2, sur 150 demandeurs, c’est la candidate Mariam Zerbo qui est heureuse gagnante tandis qu’à Wemtenga/Tanlarghin, Noël Ouédraogo a été lauréat parmi les 50 demandeurs enregistrés. A Loumbila, sur la pléthore des 439 postulants, c’est Pierre Naré, premier jumeau qui a été désigné pour l’unique kiosque PMU’B de la commune. Le kiosque de Ouaga 2 Cissin (76 demandes) lui, sera tenu par Marie Yoachine Poda. Les tirages successifs ont permis de dévoiler les noms des gérants des kiosques de Ouaga 2 Cissin Nabodin, Ouaga 3 Tanghin Bassinko 1 et Bassinko 2, Ouaga 3 Tanghin Yamba, Yagma (113 demandes), Sapouy, Guelwongo etc.

A chaque tirage, deux suppléants sont enregistrés afin de pallier toute défaillance du titulaire. Pour la directrice du pôle d’exploitation, Thérèse Nabaloum, le processus de tirage permet de faire la transparence sur le recrutement. Selon elle, 1 800 postulants ont été enregistrés pour le seul centre de Ouagadougou. Il a expliqué que l’ouverture de nouveaux kiosques se fait sous le contrôle de la LONAB qui, à travers ses services, choisit le lieu d’emplacement selon une stratégie commerciale précise. La caution qui donne droit à la gérance est de l’ordre de 10 millions F CFA pour les candidats de Ouagadougou, 7 millions pour ceux de Bobo-Dioulasso et 4 millions pour les postulants des chefs-lieux de communes.

La directrice du pôle d’exploitation a également indiqué que le postulant doit être de nationalité burkinabè, il doit jouir de ses droits et devoirs civiques, avoir un casier judiciaire valide, ne pas être agent de la fonction publique, ni descendant direct (enfant, conjoint (e), etc.) d’un employé de la LONAB. D’où la seconde étape d’après désignation du gérant qui consiste à vérifier à travers une enquête sur le postulant afin de déterminer sa fonction et ses liens parentaux avec les responsa-bles de l’administration de la LONAB.

« Il y a des conditions à remplir avant d’être éligible pour la gérance d’un kiosque PMU’B. Après les attributions, nous effectuons des auditions avec les gérants et une enquête permet de valider sa déposition avant de lui confier réellement le kiosque. Lorsqu’il y a une anomalie, nous faisons appel au premier suppléant », a expliqué Mme Nabaloum.

Wanlé Gérard Coulibaly