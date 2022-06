Procès de l’ex-DG de la SOFITEX : les avocats des prévenus se déportent, le jugement renvoyé au 27 juin prochain

Ouvert le 13 juin dernier et renvoyé à ce jeudi 16 juin 2022, le procès de l’ex-Directeur général (DG) de la Société burkinabè des fibres et textiles (SOFITEX), Wilfried Yaméogo, et quatre autres, a été renvoyé de nouveau. Le rendez-vous est pris cette fois pour le 27 juin prochain.

Ce nouveau renvoi est dû au fait que les avocats des prévenus se sont déportés, exigeant la présence de la SOFITEX qu’ils considèrent comme une personne morale civilement responsable. Ce que le ministère public a refusé, arguant que « personne ne peut imposer au parquet des poursuites ».

Un nouveau conseil s’est constitué auprès des prévenus et a sollicité un renvoi afin de prendre connaissance du dossier, ce que le tribunal a accordé.

Les cinq prévenus sont poursuivis pour abus de fonction, sans plus de précision, étant donné que le fond du dossier n’a pas encore été abordé.

Sidwaya (Rédaction de l’Ouest)