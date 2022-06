UFOA-B U17/Côte d’Ivoire # Burkina Faso (2-4) : renversants Etalons !

Les Etalons cadets ont renversé les Eléphanteaux de Côte d’Ivoire (4-2) dans une rencontre à couper le souffle, le samedi 18 juin 2022 au Cape Coast Stadium du Ghana, en match comptant pour la 3e journée de la poule B dans le tournoi de l’UFOA-B. Cette « remontada » des poulains de coach Brahima Traoré qualifie le Burkiba Faso pour les demi-finales du tournoi.

Combatifs, ils l’ont été, qui plus est dans une discipline tactique mise en place par l’entraineur Brahima Traoré. Les Etalons cadets ont ainsi confirmé leur suprématie dans le groupe B du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de la zone B, des moins de 17 ans. Les dernières victimes, samedi dernier, se nomment les Eléphanteaux de Côte d’Ivoire, un adversaire que l’équipe burkinabè a su dompter en fin de partie.

Mais, faut-il le rappeler, ce sont les Ivoiriens qui ont déclenché ce sursaut d’orgueil des Burkinabè. Le but matinal (5e) d’Abdoulaye Doumbia a fait croire aux Eléphanteaux qu’une victoire était possible. Surtout lorsque le même Doumbia croyait enfoncer les jeunes Etalons avec son doublé en seconde période (60e). Les jeunes ivoiriens ont jeté leur va-tout dans la bataille en oubliant leur limite physique. Les trente dernières minutes, les Burkinabè vont appuyer sur l’accélérateur pour lessiver leurs adversaires.

Le virevoltant attaquant burkinabè, Ousmane Camara qui aurait pu bénéficier d’un penalty à l’entame du match (11e), a compris qu’il fallait compter sur ses forces dans cette rencontre. Il a une nouvelle fois échoué face au gardien de but ivoirien Houidi Gris Ulrich Okpo (56e), mais, a tout de même montré la voie à suivre. C’est le capitaine des Etalons, Sié Farouk Ouattara qui a démarré le festival des buts de son équipe en réduisant le score d’une superbe volée des 25 m (67e) avant que Ousmane Camara, par deux fois (70e et 82e), ne sonne le glas de la Côte d’Ivoire dans cette rencontre. Abdramane Farouz Ouédraogo, entré en cours de jeu, a lui aussi participé à la fête en inscrivant le 4e but des U17 burkinabè (90+2).

En quête d’un ticket pour la CAN 2023

La machine Etalons cadets fonctionne comme du diésel. L’équipe démarre timidement ses matchs. Après avoir été mené par deux fois face à la Côte d’Ivoire, les Etalons cadets sont parvenus à reprendre le dessus grâce à une stratégie mise en place par son entraineur Brahima Traoré alias Professeur. « On a souvent dit que le mauvais score c’est le 2-0 parce que l’équipe en face qui a encaissé n’a plus rien à perdre.

Je me suis dit avec mes adjoints qu’il fallait complètement changer de système de jeu. On a fait rentrer des attaquants pour bousculer la défense ivoirienne. On savait que la défense ivoirienne n’était pas solide. Mais dans la précipitation, nos enfants gâchaient beaucoup d’occasions. Il fallait les remotiver. Ils n’ont donc pas baissé les bras compte tenu des changements qu’on a opérés pour jouer en bloc haut. Cela nous a permis d’avoir cette victoire », a expliqué Professeur. Ces propos seront confirmés par son jeune milieu de terrain et auteur de deux passes décisives, Idrissa Soré, en conférence d’après-match.

« Le coach nous a dit de ne pas baisser les bras. Il fallait gagner pour le peuple burkinabè. Maintenant nous allons jouer ces demi-finales pour chercher la qualification pour la CAN 2023 », a-t-il promis. Pour le sélectionneur des Eléphanteaux, Maxime Guamené, ses jeunes pachydermes n’ont pas été battus à l’usure comme certains peuvent le penser parce qu’ils ont encaissé des buts en fin de partie. « Nous avons souffert dans ce match sur le plan athlétique et technique. Nous étions inférieurs en termes de qualité.

Vous avez remarqué que je n’ai pas fait beaucoup de remplacements et qu’en plus, j’ai de nombreux blessés. Le meilleur joueur de l’équipe est par exemple blessé et un autre est suspendu. Je n’avais que 12 joueurs pour ce match. Mais avec 4 buts encaissés, on peut être ridicule », s’est justifié coach Gouamené. Malgré cette défaite, la Côte d’Ivoire qui a un bon goal avérage, accompagnera le Burkina Faso pour les demi-finales le mardi prochain.

Les Etalons cadets seront face aux Blacks Starlets du Ghana (19h30) en seconde rencontre, pendant qu’en première heure les Eléphanteaux en décou-dront avec les Golden Eaglets du Nigeria. Les équipes finalistes obtiendront leur ticket pour la CAN Algérie 2023.

Adama SALAMBERE

envoyé spécial à Cape Coast