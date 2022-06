Tournoi UFOA-B U-17 : les Étalons qualifiés pour la CAN 2023

En demi-finale le mardi 21 juin 2022, les Etalons cadets ont battu les Ghanéens par 1 but à 0 à Cape Coast au Ghana. L’unique réalisation a été l’œuvre de Ousmane Camara sur penalty à la 65e mn. En accédant à la finale, les poulains de Brahima Traoré se qualifient du coup pour la CAN de leur catégorie qui se déroulera en 2023 en Algérie. Le Burkina Faso retrouve ainsi la CAN U17, depuis leur dernière participation en 2011, compétition qu’il avait d’ailleurs remportée avec des garçons comme Bertrand Traoré. Pour la finale du tournoi, ils affronteront le Nigeria qui a éliminé la Côte d’Ivoire un peu plus tôt par le score de 3 buts à 1.

La Rédaction