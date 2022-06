Bancarisation des étudiants en mobilité internationale: le compte de paiement « StudelyApp » opérationnel

La filiale Studely Burkina Faso a lancé, le samedi 18 juin 2022, à l’université Joseph- Ki-Zerbo de Ouagadougou, son compte de paiement appelé « StudelyApp». Il s’agit d’une application mobile financière qui permet à tout étudiant en mobilité vers la France et l’Allemagne d’être bancarisé depuis son pays d’origine.

Studely est une fintech française spécialisée dans les services financiers pour les étudiants internationaux. Créée par des anciens étudiants africains en France, Studely est spécialisée dans le cautionnement bancaire intervenant dans le domaine de la mobilité internationale. Après leurs inscriptions ou admissions dans les universités européennes, Studely intervient en accompagnant les étudiants dans leurs démarches pour l’obtention du visa étudiant long séjour.

Elle intervient également dans les démarches pour la délivrance de justificatif financier, la recherche de logement et des assurances. Conscients des difficultés auxquelles les étudiants font face dans la bancarisation une fois dans leurs pays d’accueil, les initiateurs de Studely ont innové à travers un compte de paiement, appelé « StudelyApp ». Il s’agit d’une application mobile financière qui permet à tout étudiant en mobilité vers la France et l’Allemagne d’être bancarisé depuis son pays d’origine.

Ce nouveau compte a été lancé, le samedi 18 juin 2022, à l’université Joseph- Ki-Zerbo de Ouagadougou. C’est un service qui est déjà disponible sur « Play Store » et associé à une carte bancaire qui permet à l’étudiant dès son arrivée sur place en France ou en Allemagne d’avoir une Mastercard pour toutes ses transactions bancaires. Selon le représentant- pays de Studely Burkina Faso, Mamadou Lamine Diallo, le compte de paiement Studely est une solution complémentaire qui offre aux étudiants en mobilité la possibilité de gérer leurs fonds avant ou après leur arrivée en Europe et d’effectuer leurs paiements à des prix ultra-compétitifs.

« Via Studely, ils ont accès à une application mobile associée à un IBAN qu’ils peuvent utiliser avant même d’arriver sur le sol européen », a-t- il précisé. Pour M. Diallo, « StudelyApp » est une première mondiale qui apporte notamment une réponse concrète au problème du paiement des frais de scolarité ou encore de la location de logement étudiant avant l’arrivée sur le territoire européen. Présents au lancement de l’application, deux clients de Studely ont confirmé l’accompagnent dont ils ont bénéficié de la part de la structure.

L’un, Romaric Sedogo est étudiant en 2e année, spécialité informatique au CESI la Rochelle, en France. « Après mes classes préparatoires, j’ai eu une admission tardive et grâce à l’équipe de Studely Burkina, j’ai obtenu une assurance santé et voyage, un certificat de logement et une Attestation de virement irrévocable (AVI) en moins de 48 h. En une semaine, j’ai obtenu mon visa », a -t-il expliqué. L’autre, Tofick Omar Tagnabié, son visa en poche, ce 15 juin, doit prendre le vol en août prochain pour la 1re année de licence en Anglais, à l’université de Savoie Mont-Blanc à Chambéry.

« J’ai été accompagné par Studely Burkina pour l’obtention des justificatifs de mes ressources financières, de logement et d’assurance voyage dans un délai maximum de 48h », s’est-il réjoui. Pour ces deux étudiants, en plus de l’accompagnement administratif, ils ont bénéficié de conseils dans cette étape stressante de l’obtention de leur visa. La fintech Studely est un courtier financier de droit français. Il est présent dans 17 pays, notamment en Afrique de l’Ouest, centrale et au Maghreb. La première filiale a été lancée en 2016, au Cameroun. Celle du Burkina Faso a été créée récemment, en janvier 2020. Depuis sa création en 2017, la fintech Studely a déjà accompagné plus de 10 000 étudiants pour leur installation et intégration en France.

Mariam OUEDRAOGO

mesmira14@gmail.com