30e Assemblée générale des Sociétés d’Etat : SONABHY, LONAB et SONABEL, les meilleures élèves

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, président par délégation de l’Assemblée générale des Sociétés d’Etat (AG-SE), a officiellement ouvert la 30e session ordinaire de l’AG-SE qui se tient les 23 et 24 juin 2022, à Ouagadougou.

22 entreprises dont 19 sociétés d’Etat et trois Etablissements publics de prévoyance sociale (EPPS) soumettent le bilan de leur gestion de l’exercice écoulé à la loupe des membres de la 30e session ordinaire de l’Assemblée générale des Sociétés d’Etat (AG-SE), les 23 et 24 juin 2022. La session qui se tient à Ouagadougou, va se consacrer à l’examen des états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2021 de ces entreprises publiques.

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, président par délégation de l’AG-SE, a officiellement ouvert les travaux de la rencontre en présence des responsables de ces sociétés, des présidents d’institutions et des membres du gouvernement. Malgré les chocs endogènes (insécurité) et exogènes (hausse des prix de pétrole et des denrées alimentaires), le chiffre d’affaires cumulé des 22 entreprises publiques est passé de 1 377 milliards 593 millions F CFA en 2020 à 1 642 milliards 970 millions F CFA en 2021, soit une hausse de 19,26%, a indiqué le Premier ministre.

Un résultat net de plus de 232 milliards FCFA

« Quant à la contribution directe au budget de l’Etat de ces entreprises, elle est de 375 milliards 597 millions FCFA en 2021 contre 318 milliards 115 millions FCFA en 2020, soit une hausse de 18,07%. Cette contribution au budget national représente environ 1/5 des recettes budgétaires de l’Etat au 31 décembre 2021 », a-t-il expliqué. Par ailleurs, selon Albert Ouédraogo, le résultat net consolidé des sociétés d’Etat s’est établi à 232 milliards 573 millions FCFA en 2021 contre 194 milliards 311 millions FCFA en 2020, soit une hausse de 38 milliards 262 millions FCFA.

Cet accroissement du chiffre d’affaires global, à ses dires, est principalement tiré par la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY), la Loterie nationale burkinabè (LONAB) et la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL). Leurs chiffres d’affaires, a précisé le chef du gouvernement, ont respectivement augmenté d’environ 142 milliards FCFA, 52 milliards FCFA et de 22 milliards F CFA entre 2020 et 2021.

« Il convient de relever l’amélioration du chiffre d’affaires de 13 autres sociétés d’Etat entre 2020 et 2021, à savoir l’ACOMOD-BURKINA, l’AGETEER, l’Agetib, le BUMIGEB, le CEGECI, la Poste BF, le LNBTP, la MINOFA, l’ONEA, la SBT, la SEPB, la SOGEMAB et la SONATUR », a indiqué le secrétaire général du ministère du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Fidèle Ilboudo.

Trois sociétés d’Etat déficitaires

Toutefois, a-t-il relevé, la SONATER, la SONAGESS et la SOPAFER-B ont enregistré une baisse de leurs chiffres d’affaires entre 2020 et 2021 respectivement de 5,6 milli-ards FCFA, de 266 millions FCFA et de 3 millions F CFA. « L’exercice 2021 a donc enregistré trois sociétés d’Etat déficitaires, à savoir l’ACOMOD-Burkina, la SOGEMAB et la SONATER. Le déficit cumulé de ces trois sociétés est de 1,493 milliard FCFA », a soutenu Fidèle Ilboudo.

Le Premier ministre a assuré que des orientations vont être données pour poursuivre l’exploitation de la Société de gestion du matériel biomédical (SOGEMAB) et de la Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural (SONATER) qui présentent des capitaux propres négatifs. Il s’est dit convaincu que l’AG-SE 2022 va prendre des résolutions pour une pleine participation des sociétés d’Etat à l’œuvre de refondation.

Boukary BONKOUNGOU

Le Premier ministre à propos de la 30e AG-SE

« J’ai procédé à l’ouverture de la 30e session ordinaire de l’Assemblée générale des sociétés d’Etat au nom de Son Excellence, le président du Faso. L’Assemblée générale des sociétés d’Etat, à l’image des sociétés privées, est celle des actionnaires. Il s’agit pour les membres de cette assemblée d’examiner pendant les deux jours le fonctionnement des sociétés d’Etat. Nous allons notamment passer en revue tous les compartiments du fonctionnement de ces sociétés d’Etat, à savoir les aspects liés à la gestion financière et aux ressources humaines.

Egalement, nous allons examiner les aspects liés à la bonne gouvernance et aux modes de contrôle interne et externe. Bien entendu, nous allons examiner les performances économiques et financières de ces sociétés d’Etat. Sur la base des rapports qui sont produits aussi bien par les dirigeants que par les organes de contrôle, nous allons prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement de ces sociétés d’Etat. Des mesures fortes seront prises pour les sociétés qui auront été déficitaires et celles qui auront été moins performantes par rapport aux années antérieures ».

Propos recueillis par Boukary BONKOUNGOU