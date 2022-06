Football/Bilan de la saison sportive 2021-2022: moins de buts, plus de recettes

La Ligue de football professionnel (LFP) a dressé le bilan de la saison 2021-2022 à travers une conférence de presse, le jeudi 23 juin 2022, à Ouagadougou.

La prochaine saison débutera le 2 septembre 2022 et prendra fin le 28 mai 2023 et les enregistrements ont déjà commencé. C’est ce qui est ressorti de la conférence de presse-bilan de la saison écoulée animée, le jeudi 23 juin, par la Ligue de football professionnel (LFP). On retient que cette année, les différentes compétitions se sont tenues dans un contexte particulier du fait de la situation sécuritaire.

Ce qui a eu pour conséquences des retards dans le début de certaines et le réaménagement dans la conduite d’autres comme la coupe du Faso pour laquelle deux poules ont été constituées. L’indisponibilité de certaines infrastructures sportives et la tenue de la CAN ont occasionné une concentration des matchs par moments, toute chose qui a été difficilement vécue par les équipes. Qu’à cela ne tienne, a indiqué le secrétaire exécutif de la LFP, Julien Tiendrébéogo, les différentes compétitions (Ligues 1 et 2 LONAB, Coupe du Faso, Ligues 1 et 2 féminines, championnat de petites catégories) ont été conduites à leur terme.

Pour ce qui est du bilan sportif, 646 matchs au total ont été disputés. Un seul a été tranché en litige en Ligue 1 et deux en Ligue 2. En première division, 421 buts ont été inscrits en 240 rencontres, soit une moyenne de 1,75 but par match, soit en régression par rapport à celle de l’année dernière (1,95) ou celle d’avant (1,86). La palme de la meilleure attaque revient à Majestic SC (38 buts marqués) et celle de la meilleure défense à l’ASECK (14 buts encaissés). Kam Sié Rodrigue de l’AS Police finit meilleur buteur avec 13 réalisations.

Le RCK est champion et les relégués sont KIKO FC et ASK. En Ligue 2 où 264 matchs ont été livrés, c’est Aboubacar Guira de RAHIMO FC qui est le meilleur fusil dans la poule B (8 buts) et Drissa Banao de KOZAF (13 buts) dans la poule A. Rahimo FC et Real du Faso sont promus en D1. En L1 féminine, l’USFA avec ses 69 buts inscrits termine 1re au classement et Princesses FC dernière.

Dans les petites catégories, l’AFCO de Bobo-Dioulasso chez les U15, VFCK chez les U17 et Real du Faso chez les U20/RU23 ont remporté leurs finales. Sur le plan financier, 113 578 spectateurs ont été enregistrés dans les gradins cette saison en L1, ce qui a engendré une recette de plus de 76 millions FCFA. En D2, ce montant avoisine le million FCFA.

A titre de comparaison, celles de l’année dernière étaient d’un peu plus de 63 millions FCFA. De son analyse globale de la saison, le secrétaire exécutif de la LFP a fait ressortir une meilleure implication des ligues régionales dans l’organisation des matchs, une déresponsabilisation des clubs dans l’organisation matérielle des rencontres mais aussi la persistance de la violence avec cette particularité qu’elle émane de plus en plus des acteurs que sont les joueurs, encadreurs et responsables de clubs.

En guise de perspectives, Julien Tiendrébéogo a annoncé la digitalisation de l’administration des matchs pour plus de rapidité dans la disponibilité des résultats. Egalement l’élaboration d’une matrice de mesure de la performance de la Ligue 1 ainsi qu’une codification des terrains de jeu à ce niveau et en L2 sont envisagées.

Voro KORAHIRE